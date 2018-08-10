(Özel Haber) Kimyasal gaz zannettiler, sarımsak kokusu çıktı

Edinilen bilgiye göre, Gevher Nesibe Mahallesi’nde meydana gelen olayda, çevrede ağır bir koku olduğunu hisseden vatandaşlar doğalgaz veya kimyasal bir sızıntı olabileceğinden endişe ederek AFAD ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde kokunun hissedildiği bölgeye gelen AFAD ekipleri, çevrede ellerindeki özel cihazlarla ölçüm yaparak doğalgaz veya kimyasal sızıntı olup olmadığını tespit etmeye çalıştı. Tekin Sokak’ta bulunan binaları ve binaların bodrumlarını didik didik tarayan ekipler, kokunun bir kamyonetten yayıldığını tespit etti. Yapılan tespit sonrasında kamyonun bagaj kapısını açan AFAD ekipleri poşetler içinde soyulmuş sarımsakla karşılaştı. Kamyonun sahibi sarımsakların Kurban Bayramı nedeniyle getirildiğini söylerken, vatandaşlar rahat bir nefes aldı.