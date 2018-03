(Özel Haber) Koruma altındaki çocukların Erciyes keyfi

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde AFAD ekipleri tarafından gerçekleştirilen eğitimde çocuklara sel, heyelan ve deprem gidi doğal afetler hakkında bilgiler verildi. Ülkemizin deprem kuşağında olduğunu ve depremle yaşamanın öğrenilmesi gerektiğini belirten AFAD Müdahale Şube Müdürü Hasan Say, deprem anında yapılması ve yapılmaması gerekenleri anlattı. Say, “Nüfusumuzun yaklaşık yüzde 92’ye yakını, sanayimizin yüzde 94’ü, barajlarımızın büyük bir kısmı deprem riskinde. O yüzden depremle yaşamayı mutlaka öğrenmemiz gerekiyor. Deprem sırasında kaçmıyoruz, vücudumuzu küçülterek ilk olarak başımızı koruyoruz. Balkon ve asansör kullanmıyoruz” diyerek çocuklara öğrendiklerini unutmamalarını istedi. Say, çocukların sorularını da cevaplandırdı. Buradaki eğitimin ardından çocuklar, Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Pisti’nde eğlenme imkanı buldu. Erciyes Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından karşılanan uzmanlar ve çocuklar, kızak ve gondola bindirildi. Jandarma Arama Kurtarma ekipleri tarafından da kar motoru ve paletli UTV araçlara bindirilen çocukların mutlulukları gözlerinden okundu.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer, Çocuk Evleri’nde kalan çocukların eğitim, sosyal faaliyetler gibi her şeyleriyle ilgilendiklerini ifade ederek, jandarma ve AFAD ile birlikte gerçekleştirilen faaliyetin çok verimli geçtiğini vurguladı. Faaliyet kapsamında çocuklardan güzel geri dönüşler alındığını dile getiren Özer, bu tür çalışmaların devam edeceğini de sözlerine ekledi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer, “Kayseri Aile sosyal Politikalar İl Müdürlüğü uhtesinde 18 tane çocuk evimiz var. Çocuk evlerimizde alanında uzman personelimizin yanında çocuklarımızın sosyal faaliyetlerine son derece önem veriyoruz. Bunlardan bir tanesi AFAD ile yapılan programımızdı. Burada esas olarak sosyal hayata senkronizasyonu ve uyumlarının da yanı sıra özellikle kriz, doğal afet durumlarında çocuklarımızın aslında reflekslerini ölçmek. AFAD ve jandarmamızla faaliyet yapıldı. Çocuklarımız uzman ekiplerimizle Erciyes Dağı’nda özelikle AFAD ve jandarmamızın tanıtıldığı, AFAD’ın ne anlama geldiği, işlevinin ne olduğu konuşuldu. İl Müdürlüğümüzde sinevizyon eşliğinde özellikle deprem anında çocuklarımızın neler yapması ve yapmaması gerektiği üzerinde uzmanlar ve jandarma ve AFAD’daki uzman ekiplerimiz tarafından çocuklarımıza bilgi aktarıldı. Tabi bunlar hayatın içerisinde olağan şeyler. Bizler çocuklarımızı, sosyal hayattaki bu sıkıntılı durumlara karşı neler yapması gerektiği noktasında bilgilendiriyoruz. Sosyal hayatlarını takip etmenin yanı sıra sosyal faaliyetlerini, deşarj olmalarını ve bu arada kamu kuruluşlarını da çocuklarımıza tanıtıp, bilgiler veriyoruz. Oldukça verimli geçti, çocuklarımızdan güzel dönüşler aldık. Çocuklarımıza, doğal sıkıntılara karşı nasıl bir refleks verecekleri konusunda bilgilendirmeler yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.