Kızlar hayalini kurdukları gelinliği dikiyor.

3 ay önce başlayan ‘Herkes Hayalini Diksin’ projesi kapsamında madde bağımlılığından kurtulan 7 genç kız ile dernek üyesi üniversite öğrencilerini kaynaştırdıklarını belirten Himaye Madde Bağımlıları ve Aileyi Koruma Derneği Başkanı Hülya Turhan, "Amacımız suça sürüklenen çocuklarımızın rehabilitasyonu ve meslek edinmesi. Toplumdan dışlanmadan bir meslek edinip hayata tutunmalarını sağlamak istiyoruz. Proje kapsamında çocuklarımız ilk önce diksiyon dersi, pozitif düşünce, işaret dili eğitimi aldı. Şimdi mesleki eğitim kısmına geçtik. Kızlarımız bu kapsamda önce gelinlik dikecek" dedi.

"Daha fazla desteğe ihtiyaç duyuyoruz"

Kayseri Valiliği, Kocasinan Kaymakamlığı, Toplum Destekli Şube Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Denetim Serbestlik Müdürlüğünün destek olduğu projeye daha fazla sahip çıkılmasını istediklerini dile getiren Dernek Başkanı Hülya Turhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dernek olduğumuz için bütçemiz çok kısıtlı. Kurumlarımız destek oluyor ancak yine de tıkandığımız noktalar olabiliyor. Bu bağlamda devletimizin, özellikle Cumhurbaşkanımızın ize sahip çıkmasını istiyoruz. Bizler çocuklarımızı ilaçsız tedaviyle hayata kazandırıyoruz. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda çocuklarımızın yüzde 60’ını madde bağımlılığından kurtardık. Kurslarımız sonunda isteyen öğrencilerimizi evlendiriyoruz. Onlarla hayatları boyunca diyalogumuzu kesmiyoruz. Bizlerin varlığı çocuklarımızın toplum içinde var olması demek. O nedenle daha fazla desteğe ihtiyaç duyuyoruz" diye konuştu.

"Arkadaş kurbanı oldum"

19 yaşındaki A.E. ‘Herkes Hayalini Diksin’ projesi ile hayata tutunmaya çalışıyor. Arkadaş ortamından dolayı uyuşturucu kullanmaya başladığını söyleyen A.E. "4 yıl boyunca pisliğe saplandım. Sonra adliyeye düştüm, başka suç dosyam olmadığı için denetimli serbestlikten yararlandım ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü sayesinde burayla tanıştım. Buranın benim için bir fırsat olduğunu anladım ve hayatımda yeni bir sayfa açmaya karar verdim. Şimdi de belki hayatımda hiç giyemeyeceğim bir gelinlik dikiyorum" diye konuştu.

"Batağın en dibindeydim ama kurtuldum"

Madde bağımlılarına cesaretli olmalarını öneren A.E., "Biliyorum korkuyorlar ve ’ben bırakamam’ diye düşünüyorlar. Hastaneye yatmadan yalnızca psikiyatriye giderek bile bırakanlar var. Ben bıraktıysam herkes bırakabilir. Çünkü batağın en dibindeydim. Korkmasınlar ve tedaviyi kabul etsinler. Bu tür derneklere de gitsinler ve ailelerine güvensinler" dedi.

Proje kapsamında yeni arkadaşlar edindiğini ve sosyalleşmeye başladığını da dile getiren genç kız, ellerindeki imkanlarla ve kurumların destekleriyle projeyi yürütmeye çalıştıklarını, ancak kumaş ihtiyaçları olduğunu söyledi.

"Suçlu olan çocuklar değil, onları suça sürükleyenler"

Halk Eğitim Dikiş Öğretmeni Hatice Bilge Karaboğan ise düz dikiş eğitimi ile başladıkları kurs kapsamında öğrencilerin önce elbise diktiklerini, şimdi de kendi gelinliklerini dikmeye başladıklarını söyledi. Öğrencilerin beklemediği bir performans sergilediğini ifade eden Hatice Bilge Karaboğan, "Kızlarımızın yaşları küçük olduğu için zor olacağını düşünmüştüm çünkü gelinlik çok üst bir seviye. Ama kızlarımızın gözlerindeki enerjiyi, ışığı gördüğümde fikrim değişti. Sevgiyle yaptığınızda üstesinden gelemeyeceğiniz bir iş yok. Şu anda onları çocuklarım gibi seviyorum. İnsanların da onlara önyargılı yaklaşmamasını öneriyorum. Çünkü bu çocukların hiçbir suçu yok, suç onları suça sürükleyende" ifadelerini kullandı.