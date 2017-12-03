Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü yürütülen ‘Hayalimdeki Gelinliği Dikiyorum Projesi’, madde bağımlılığından kurtulan genç kızların umudu oldu. Proje kapsamında 15 genç kız, günün belirli saatlerinde bir araya gelerek gelinlik atölyesinde kendi hayal ettiği gelinlikleri dikiyorlar.

Proje hakkında bilgiler veren Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli Alparslan Şahin, “Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü olarak farkındalık oluşturan sosyal sorumluluk projeleri yapmaya devam ediyoruz. Şu anda yürüttüğümüz proje, Hayalimdeki Gelinliği Dikiyorum Projesi’dir. Bu proje, 27 Ekim’de Valiliğimizin onayıyla yürürlüğe girmiştir. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen projemizde 7 paydaşımız bizimle birlikte çalışmaktadırlar. Projemizdeki amacımız, madde bağımlılığına bulaşmış ve kurtulmuş genç kızlarımızın sosyal hayattaki aktivitelere adapte olmaları ve sağlıklı bir hayata kavuşmalarıdır. Amacımıza ulaşmak anlamında her genç kızın hayali olan gelinlik dikmekle bu projemizi yürütmeye karar verdik. Bu projemizden 15 genç kızımız faydalanmaktadır. Bu projenin başlamasında ve yürütülmesinde emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.