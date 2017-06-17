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17 Haziran 2017 12:56

(Özel haber) Müze değil, çay ocağı

Kayseri’de bir girişimcinin Erol Taş’ın çay ocağından esinlenerek açtığı çay ocağı, müzeyi andırıyor.

(Özel haber) Müze değil, çay ocağı

17 Haziran 2017 12:56


Kayseri’de yıllardır esnaflık yaptıktan sonra Yeşilçam’ın yıldızı Erol Taş’ın çay ocağından esinlenen Atilla Yıldız, aynı konseptte bir çay ocağı açtı. İçerisinde Yeşilçam’ın ünlü isimlerinin fotoğraflarının ve eskiden kullanılan aletlerin yer aldığı çay ocağı, görünümü ile bir müzeyi andırıyor.


Farklı bir konsepti olduğu için vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği çay ocağının açılış hikayesini anlatan girişimci Atilla Yıldız, “Yeşilçam’a olan bir hayranlığım vardı. Erol Taş’ın da Yeşilçam’da benim için ayrı bir yeri vardır. Erol Taş’ın da bir çay evi vardı. Oradan esinlenerek böyle bir çay ocağı açmaya karar verdim. Elimde bulunan antika parçaları da çay evimde kullanmak istedim. Yeşilçam kitaplarını da, antika parçaları da burada sergiledim. İnsanların da çay evimize olan ilgisi baya yoğun. Seviyorlar ve sıcak bir ortam olduğu için geliyorlar” ifadelerini kullandı.




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