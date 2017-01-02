Diğer
Kategoriler
02 Ocak 2017 11:00

(Özel Haber) Profesyonel kayakçılar daha çok yaralanıyor

(Özel Haber) Profesyonel kayakçılar daha çok yaralanıyor

02 Ocak 2017 11:00

Kayseri Acıbadem Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Özgün Erçeltik, sanılanın aksine, profesyonel olarak kayak sporu ile uğraşanların, amatörlere göre daha fazla yaralanmaya maruz kaldıklarını söyledi.
Profesyonel kayak sporcularının, sınırlarını daha fazla zorlamaları nedeniyle amatörlere oranla daha fazla yaralanma ile karşı karşıya kaldığını belirten Dr. Özgün Erçeltik, “Kayak yaralanmaları daha çok 20 ile 40 yaş arasında görülüyor. Çünkü kayak yaparken de board yaparken de kendi sınırlarını en çok zorlayan insanlar bu yaş grubundakiler. Amatör ya da daha ileriki yaşlarda da yaralanmalar görülüyor ama bunlar daha çok sınırlarını zorlamaya bağlı olarak bu işi profesyonel yapan insanlarda görülüyor” dedi.

“Kayak yaparken diz yaralanmalarına daha sık rastlanıyor”
Kayak yaparken en çok ön çapraz bağ, board da el bileği yaralanmaları görüldüğünü ifade eden Dr. Erçeltik, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Kayak botları ayak bileği ve üzerine kadar bizi koruduğu için ilk olarak açıkta kalan ve korumasız kalan yer dizlerimiz oluyor. Kayarken ki dönmeler ya da birtakım ekipmana bağlı problemler yaşadığımızda ön çapraz bağ yaralanmaları yaşanabiliyor. Ön çapraz bağlar kendi kendini tamir edemiyor. Bu nedenle mutlaka ameliyat gerektiriyor ve ciddi bir iş gücü kaybı ve maliyeti de beraberinde getiriyor.

Board da en çok el bileği yaralanmaları görülüyor
Board yaparken iki dizimizi birlikte hareket ettirdiğimiz için çok problem görmüyoruz. Düşerken ellerimizi kullandığımız için el bileği kırıkları görünüyor. Bunlar da bir ya da bir buçuk ay süren askı ya da ameliyat ile tedavi ediliyor. Dolayısıyla kayak yaparken dizlikler, boardda da el bileklerini koruyan aparatlar olmazsa olmazımız.”

İlk müdahale soğuk uygulama olmalı”
Herhangi bir yaralanmada ilk olarak soğuk uygulama yapılmasını öneren Dr. Özgün Erçeltik,
“Elinde bir el bilekliği varsa ve ona rağmen yaralanma yaşandıysa el bilekliği hafif gevşetilmeli ve üzerine buz konulmalı. Elimize karın içerisine sokarak da oranın soğuk olması sağlanabilir. Elimizde el bilekliği yok ve şişme fark ettik hemen yine üzerine kar koyacağız ve herhangi bir malzeme ile sabitleyip en yakın sağlık hizmeti veren yere yetişeceğiz, daha sonrasında da bir ortopedi hekimine başvuracağız. Sabitleme ve soğuk uygulaması standart uygulamalarımız. Diz için de geçerli. Dizin üzerine basmamamız gerekiyor, çevremizdeki insanlardan destek alarak yaralanmayan dizin üzerinde yürümemiz gerekiyor ve bir ambulans çağırıp en yakın sağlık merkezine başvurmamız gerekiyor” diyerek sözlerini tamamladı.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
-1
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    -1°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    5°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    5°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    7°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç