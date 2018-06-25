124 yıldır eğitim hayatını sürdüren ve Sakarya savaşında öğrencilerin savaşa gitmesinden dolayı o sene mezun veremeyen Kayseri Lisesi’nde okulların tatil olmasına rağmen derslikler öğrencilerle dolu. Okulun Milli Mücadele yıllarındaki mezuniyet defterinde ’Son sınıf talebeleri Sakarya Savaşı için cephede şehit düştüğünden bu öğretim yılında okul mezun verememiştir’ yazan Kayseri Lisesi’nde tatile girmeyen öğretmenler, gönüllülük esasına göre mezun olan öğrencileri hafta sonu başlayacak olan YKS’ye hazırlıyor.

Okulun rehber öğretmeni Ömer İçoğlu, “Destekleme ve yetiştirme kursları sistemimiz 3 Haziran itibariyle sona erdi. Seçim dolayısıyla sınavlar ertelendiği için öğrencilerimizi boş bırakmak istemedik. Seri deneme sınavları ile yolumuza devam ediyoruz. Öğrencilerimizi elimizden geldiğince sınava daha iyi hazırlamak adına burada sınavın provasını yapıyoruz ve her gün birtakım deneme uyguluyoruz. Öğrencilerimizde bu işten çok memnunlar. Öğretmenlerimizde gönüllülük esasına dayanarak geliyorlar ve herhangi bir ücrette almıyorlar. Öğrencilerimiz normalde bizden mezun oldular. Onlarda bir zorunluluk olmasına rağmen deneme sınavlarına devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Okulu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı da öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür ederek, "Kayseri Lisemizi ziyarete geldiğimde burada öğrencilerimizin derslerine devam ettiğini gördüm. Öğrencilerin tatile girmediğini öğrendim. 3 Haziran’da devletimizin kursları bittiği halde hiç ara vermeden sınav gününe kadar kursa devam son sınıf öğrencilerimizin okulda olduğunu, öğretmenlerimizin de seminer döneminde 12.30’da dersin bitmesine rağmen okulda olduğunu gördüm. Gerçekten çok mutlu oldum. Bu gönüllülük esasına göre öğretmenlerimizin, idarecilerimizin ve rehber öğretmenlerimizin Kazım Karabekir paşanın burayı ziyaretlerinde söylediği gibi gayretle ve azimle çalıştıklarını gördüm. Öğretmenlerimizde burada ücretsiz bir şekilde bulunmaları bana mutluluk verdi. Bu güzelliği ortaya koyan öğretmenlerimize, ücretsiz bir şekilde öğrencileri için okuldan ayrılmadıkları için teşekkür ederim. Milli eğitim müdürü olarak bu güzelliği görünce bunu açıklamak zorunda kaldım" diye konuştu.

Kayseri Lisesi Müdürü Ahmet Sait İlter de, “Son sınıftan mezun olan öğrencilerimizle beraber üniversite sınavlarına yönelik olan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl temmuz ayında bu öğrencilerimizle çalışmalara başlamıştık. Öğrencilerimizin tamamı hiçbir eksik olmadan okulumuzdaki destekleme ve yetiştirme kurslarımıza katıldılar ve 1 yıl süreyle çalıştılar. Öğrencilerimiz 8 Haziran itibariyle okullarını bitirip mezun oldular ama biz öğrencilerimizi dışına bırakmadık. Çalışmalarını şuanda okulumuzda devam ettiriyorlar. Hem ders düzeyinde hem soru çözümleri üzerinde hem de deneme sınavları düzeyinde çalışmalarını devam ettiriyorlar. Kayseri’de birçok öğretmenimiz tatile çıkmışken, liseyi bitiren öğrencilerimiz tatile çıkmışken bizim öğretmenlerimiz herhangi bir ücret talep etmeden çalışmalarına devam ediyorlar" şeklinde konuştu.

"Şehit mezunlarımıza olan borcumuzu ödüyoruz"

İlter, "Bizim okulumuz 1915-1916 yılında Çanakkale savaşına son sınıf öğrencilerimiz vatanlarını savunmak uğruna savaşa gittiği için geri dönmediler ve şehit oldular. Bizim kayıtlarımızda o yıl okulumuzun mezun vermediği var. Dolayısıyla bizim öğrencilerimiz ve mezunlarımız vatana olan borçlarını canlarıyla ödediler. Bizde o şehitlerimize olan borcumuza mezunlarımıza sahip çıkarak, onları okul dışında okul dışında nereye gittiklerini bilemeyeceğimiz için dışarı göndermeyerek şehitlerimize ve vatanımıza olan borcumuzu ödemeye çalışıyoruz" dedi.

"Kayseri Lisesi’nin tarihi"

124 yıldır eğitim veren lisenin kurulması Osmanlının son dönemlerine rastlar. Ülkenin geleceğinin eğitime bağlı olduğunu düşünen 2. Abdülhamit önemli merkezlere ’sultani’ bugünkü adıyla ’lise’ açılmasına karar verir. Anadolu’da lise açılmasına karar verilen şehirlerden biri de o dönemde Ankara’ya bağlı bir sancak olan Kayseri’dir. Kayseri Lisesi ilk olarak 1893’te bugünkü Kurşunlu Cami civarında Seyfullah Efendi Konağı’nda rüştiye olarak açılır. İlk yıllarda öğrenci sayısı azdır. Kayseri’de modern eğitimin temellerinin atıldığı Lise büyük ilgi görür. Okulun öğrenci sayısının artması üzerine şu anki binanın temeli zamanın Donanma Vekili Ahmet Paşa tarafından 1903 yılında atılır. Osmanlının son dönemlerinde görülen neo-klasik mimari özelliğine göre yapılan lisenin ilk önce birinci katı yapılır. İkinci katı ancak 1916 yılında tamamlanır. Giderek artan öğrenci sayısı, ülkenin Balkan Savaşı ve 1. Dünya Savaşı’na girmesi üzerine azalır. Mevcut sayısı 49’a düşen okul Çanakkale Savaşı’nda sadece dokuz mezun verir. Mustafa Kemal önderliğinde Kurtuluş Savaşı başlayınca ülkenin her köşesinde olduğu gibi Kayseri de kadınıyla, çocuğuyla, yaşlısıyla, genciyle bu savaşta yerini alır. Kayseri Lisesi de bu mücadelede büyük bir göreve hazırlanır. Yunanlıların Haymana’ya kadar ilerlemesi üzerine TBMM, 24 Temmuz 1921’de hükümet merkezinin Kayseri’ye taşınmasına karar verir. Kayseri Lisesi TBMM toplantıları için hazır duruma getirilir. Ancak Sakarya Savaşı’nın kazanılması üzerine bu karardan vazgeçilir. Kayseri Lisesi de kurtuluş mücadelesinde öğrencileriyle üzerine düşen vazifeyi yapar. Kayseri Lisesi son sınıf öğrencileri eğitimlerini yarıda bırakıp gönüllü olarak cepheye giderler. Fakat geri dönemezler."