(Özel haber) Savaşın ettikleri: gelini kızı, torunu oğlu oldu

Kimliklerin düzeltilmesini isteyen ailenin hayatı Türk filmlerine döndü.

47 yaşındaki Halepli Meryem Havva, 5 yıl önce Suriye’deki iç savaştan kaçıp Türkiye’ye sığındı. Türkiye’ye geldiği sırada oğlu askerde olan Meryem Havva, bir yıl boyunca haber alamayınca, oğlundan umudu kesti. Meryem Havva’nın ailesine Kayseri’ye yerleştikten sonra geçici kimlik belgesi çıktı. Ancak oğlunun öldüğünü zanneden talihsiz kadın, koruma içgüdüsüyle, gelinini kızı, torununu ise oğlu olarak kimliğe kaydettirdi. Gelin ve torunun yalnızca aile içi pozisyonları değişmekle kalmadı, adları da değişti. Gelin Kevser Emin, evin kızı Halime Ahmed; torun Ahmed Ammar ise evin küçük oğlu Muhammed Ahmed oldu.

Öldü sanılan oğlunun da varlığı ispatlanamıyor

Savaşta öldüğünü sandığı oğlu 4 yıl sonra beklenmedik bir şekilde dönen Meryem Havva, şimdi kimliklerin geri değiştirilmesini ve herkesin gerçek hüviyetine kavuşmasını istiyor. Meryem Havva’nın derdi bununla da bitmiyor. Hem aradan geçen zaman hem de önceki kimlik beyanında başka çocuğu olmadığını ifade ettiği için, oğlunun varlığını da ispat edemeyen kadın, “Benim oğlum Suriye’de askerdi. Onun dışındaki aile bireyleriyle Türkiye’ye geldik. Buraya gelince oğlumdan haber alamadık, zaten orada bütün askerler ölüyordu, biz de haber alamayınca öldü zannettik. Öyle olunca kimlikte gelinimi kızım olarak yazdırdım; adı Kevser’di Halime yazdırdım. Gelinim kızım oldu, torunum da oğlum oldu. 4 yıl sonra oğlum çıkıp geldi. Hiç ummadım onun kendini kurtarıp da geleceğini. Şimdi oğluma da kimlik çıkaramıyoruz. Nüfus kağıtlarımız Suriye’de kaldı, burada ispatlamak için nüfus kağıtlarını istiyorlar. Bize yardımcı olması için bir adam tuttuk ama o da 500 TL istedi. Bizde de para yok. Biz istiyoruz ki, oğluma kimlik çıkarsınlar, kızım tekrar gelinim olsun, onlar da aile olarak bir arada olsunlar” diye konuştu.

Kevser idi Halime oldu, Ahmed ise Muhammed

Gerçekte evin gelini olan Kevser Emin ise, “Benim oğlum kardeşim yazılmıştır. İstiyorum ki, oğlum bilinsin, ailem olsun. Bir kız bir oğlan iki çocuğum var. Oğlumun adı Ahmed ama kimlikte Muhammed yazılı. Kimliklerin düzeltilmesini istiyorum” dedi.

Aile yetkililerden hem oğlunun varlığının ispatı olarak geçici kimlik belgesi verilmesini hem de gelini ve torununa resmiyette hakkının teslim edilmesini istiyor.