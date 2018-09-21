(Özel haber) Türk askeri 68 sene önce Güney Kore'ye gitti

Kayserili Kore Gazisi 88 yaşındaki Ali Çelik, Türk askerinin Güney Kore'ye gittiği 21 Eylül 1950 tarihinde yaşadıklarını anlatarak, “Çağırsınlar ölene kadar yine giderim” dedi.

1950-1953 yılları arasında Kuzey Kore ve Güney Kore arasında meydana gelen iç savaşa, Birleşmiş Milletler (BM) birlikleri Türkiye, ABD, İngiltere, Yeni Zelanda, Belçika, Filipinler, Kanada, Lüksemburg, Yunanistan, Habeşistan, Güney Afrika Birliği, Hollanda, Kolombiya askerleri de savaşa müdahale etti.

Kayserili Kore Gazisi 88 yaşındaki Ali Çelik de, Kore'ye giden ilk Türk askerlerinin arasında yer aldı. Malatya'da askerlik görevini yaparken 21 Eylül 1950'de Kore'ye giden ilk askerin içerisinde bulunan Çelik, o dönemde yaşadıklarını İHA muhabirine anlattı.

40 gün süren zorlu bir vapur yolculuğu ile Kore'ye ulaştıklarını kaydeden Çelik, “Malatya'da askerken, Kore'ye gittik. Malatya'dan bizi otobüslere bindirdiler. Sivas ve Kayseri'den Ankara'ya geçtik. Bize gideceksiniz dediklerinde hiç üzülmedim. Ben gitmeyim, Ahmet gitmesin kim gidecek oraya. Bizi Ankara'da 2. Tümene aldılar. Biz orada biraz kaldıktan sonra trene bindik. Tren Kırıkkale ve Kayseri'de durdu. Kayserililer o zaman çok pastırma ve sucuk verdi. Tren oradan kalktı ve İskenderun'a vardık. İskenderun'da 2-3 gün kaldıktan sonra vapur geldi. Vapur ilk önce Yunanlıları ve Bulgarları almış. Vapurla ilk olarak Mısır'a geldik. Geceli gündüzlü 40 gün gittikten sonra Kore'ye ulaştık. Bataklık olduğu için vapur orada iskeleye yanaşamadı. Bizi çıkarma vapurlarla karaya götürdüler” ifadelerini kullandı.

Bugün çağırmalarına rağmen ilerlemiş yaşına rağmen yine gideceğini kaydeden Gazi Çelik, “Gittiğime iyi olmuş. Şimdi yine olsa yine giderim. Hiç olmazsa bir taş atarım. Çağırsınlar ölene kadar yine giderim. Vatan bizim. Ekmeği bol, suyu bol, havası ve meyvesi bol” dedi.

Türk askerinin Kore'deki rolü

Kore'de bulunan Türk askeri birlikleri zamanla yenileri ile değiştirilmiştir. Böylece dört farklı tugay ve toplamda 23 bine yakın Türk askeri görev yapmıştır. Türk askerlerinin toplam zayiatı 734 şehit, 2 bin 147 yaralı, 234 esir ve 175 kayıptır. Katılan asker sayısıyla kıyaslandığında Kore'deki Türk askeri zayiatı oldukça yüksektir. Türkiye, BM Gücü içerisinde gönderilen asker sayısı bakımından 6. sıradayken, kayıplar açısından ABD ve İngiltere'nin ardından 3. sıradadır. Türk tugayının en fazla zayiat verdiği muharebeler Kunuri ve Vegas muharebeleridir. Şehit kayıplarının yaklaşık yarısı bu iki muharebede gerçekleşmiştir. Savaşın sona ermesiyle asker sayısı azaltılsa da Türk askerleri Kore'de kalmaya devam etmiştir. 1971'de tüm Türk askerleri geri çekilmiştir.