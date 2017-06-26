Dünyaca ünlü aktör Jean-Claude Van Damme’ın rol aldığı ve Christopher Dubois’ı canlandırdığı ’Özgürlük Savaşçısı’ filmindeki gibi dünyanın en elit sporcularının katılacağı Dünya Dövüş Oyunları’na Muay Thai dalında milli sporcu Ali Doğan, Türkiye’yi temsil edecek tek sporcu olacak.

Muay Thai Milli Takımlar Baş Antrenörü Göksel Cingöz, 20-30 Temmuz tarihleri arasında Polonya’da düzenlenecek olan Dünya Dövüş Oyunları’na Türkiye’den sadece Ali Doğan’ın Muay Thai dalında katılacağını açıkladı. Ali Doğan ile birlikte çalışan Başantrenör Göksel Cingöz, Dünya Dövüş Oyunları’na kota olarak katılınabildiğine dikkat çekerek, "Dünya Dövüş Oyunları’na son 4 yılda dünya ve Avrupa’da şampiyon olmuş sporcular katılıyor. Gerçekten kilosunda başarılı olmuş dünyanın en iyi dövüşçülerinin katılacağı bir turnuva" dedi.

Türkiye’yi oyunlarda temsil edecek olan Ali Doğan’ın Muay Thai dalında 8 Türkiye Şampiyonluğu’nun bulunduğunu söyleyen Başantrenör Cingöz, Ali Doğan hakkında şu bilgileri verdi:

"A Klas diye tabir ettiğimiz Muay Thai’de en iyilerin yarıştığı, elit sporcuların yarıştığı turnuvada 8 kez şampiyon oldu. Dünyada iki kez yarı final oynama başarısı gösterdi. Stil formasyon olarak da dünyanın kabul ettiği elit sporcular arasında Dünya Federasyonunun çağırdığı elit sporcular arasında olma başarısını gösterdi."

Muay Thai’de 8 kez Türkiye Şampiyonu olan Ali Doğan, Polonya’daki oyunlarda Türkiye’yi temsil etmekten büyük gurur duyduğunu belirterek, "Muay Thai branşında A Milli sporcuyum. 8 kez Türkiye Şampiyonluğu, gençlerde Dünya 3.’lüğü ve A Klas’ta iki kez Dünya 3.’lüğüm var. Gideceğimiz organizasyon olimpiyatlardan sonra yapılan ikinci büyük organizasyon. Bu organizasyona dünyanın en iyi 8 sporcusu çağrılıyor. Bu sporcuların arasında bizi de çağırdılar. Bayrağımızı ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimizden hiçbir şüphemiz yok. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız" diye konuştu.