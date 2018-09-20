(Özel Haber) Yayanın korkusu kask kamerasına yansıdı

Kayseri'de aniden önüne çıkan otomobile çarpmamak için kaldırıma çıkan motosiklet, yayaya çarptı. Motosikleti son anda fark eden yayanın korkusu kask kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Tınaztepe Mahallesinde meydana gelen kazada, seyir halinde bulunan bir motosikletin önüne aniden otomobil çıktı. Otomobile çarpmamak için direksiyonu kıran motosiklet sürücüsü, kaldırımda yürüyen yayaya çarptı. Kazada, yaya yaralanırken, motosiklette de maddi hasar meydana geldi.

Meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsünün kaskında bulunan kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.