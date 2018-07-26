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26 Temmuz 2018 11:01

Özel Harekat destekli uyuşturucu operasyonu: 17 şahıs yakalandı

Kayseri’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Özel Harekat Polisi destekli 5 adrese eş zamanlı yaptığı operasyonda 17 şahıs yakalandı.

Özel Harekat destekli uyuşturucu operasyonu: 17 şahıs yakalandı

26 Temmuz 2018 11:01


Edinilen bilgiye göre, Kayseri Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan zanlılara yönelik Özel Harekat Polislerinin de destek verdiği operasyon gerçekleştirildi. Şehir merkezindeki 5 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda, zanlıların bulunduğu evlerin çelik kapıları koçbaşı ile kırılarak içeri girildi. Polis ekiplerinin evlerde yaptığı aramalarda metamfetamin, 2 adet tabanca, bir adet pompalı tüfek ele geçirilirken, 17 zanlı ise yakalandı.


Yakalanan şahıslardan 15’i hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılırken, B.P. (44) ve C.S. (40) hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmaktan işlem yapıldığı kaydedildi.




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