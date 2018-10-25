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(Özel) Hızla gelen otomobilin çarptığı yaşlı adam metrelerce savruldu

Kayseri’de yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, otomobilin çarpması sonucu havada metrelerce savruldu.

Kayseri'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, otomobilin çarpması sonucu havada metrelerce savruldu. Çevrede bulunan vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında şoke oldu.


Edinilen bilgiye göre kaza, dün akşam Sivas Caddesi'nde Alparslan tramvay durağında meydana geldi. Yolun karşıdına geçmek isteyen ismi öğrenilemeyen bir kişiye otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaya metrelerce uzağa savruldu. Kaza sonrası ağır yaralanan 60 yaşındaki vatandaş, 112 sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Gördükleri manzara karşısında şoke oldular


Öte yandan kaza anı, çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülendi.Kaldırımda yürüyen ve kazaya şahit olan bir vatandaş gördüğü manzara karşısında şoke oldu.


Yetkililer, kaza ile ilgili işlem başlatıldığını bildirdi.

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