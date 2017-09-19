Özel Kayseri OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi eğitime başladı

Törene Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Milletvekili Sami Dedeoğlu, 25. dönem milletvekili Kemal Tekden, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, Diyanet İşleri Eski BaşkanYardımcısı Necmettin Nursaçan, OSB Başkan Vekili Şeref Özdemir, OSB Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri Süleyman Sarptaş, Seyhan Arifoğlu, Nihat Küçükusta ve Ali İstanbulluoğlu, Bölge Müdürü Ali Yaprak, Bölge Müdür Yardımcısı Adil Özhan, kurum ve kuruluş temsilcileri, sanayiciler, öğrenci ve veliler katıldı.

Saygı ve duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, Okul Müdürü Durmuş Payas, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, Milletvekili Sami Dedeoğlu ve Vali Süleyman Kamçı tarafından birer konuşma yapıldı.

Özel Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerine eğitim öğretim hayatlarında başarı dileyen Vali Süleyman Kamçı’da konuşmasında; “Bugün eğitim - öğretim faaliyetlerine başlayan Özel Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu lisemizin ilimize ve öğrencilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Başarılı bir sezon geçirmenizi temenni ediyorum. Çağın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip geleceğe güvenle yürüyecek nesiller yetiştirmek için hizmet verecek olan okulumuzun aynı zamanda sanayimizin ihtiyaç duyduğu nitelik ve becerilere sahip gençlerinde yetiştirilmesine katkı sağlayacağı kanaatindeyim. Tabi bize Organize Sanayi Bölgesi yönetimi bir söz verdi. Eğitim ve öğretimin nitelik ve nicelik olarak kalitesini yükselteceğiz dediler. Bu verdikleri sözü tutmaları biraz kendi görevleri olduğu kadar siz değerli öğrencilerin yarınlarımız emanet edeceğimiz sevgili gençlerinde sözü olmalıdır. Sizler daha fazla çalışmalısınız, daha çok çalışmalısınız ve organize sanayi bölgesinin verdiği sözü yerlere düşürmemeniz lazım. Ben sizlere güveniyorum. İnşallah gelecek yıl bu yıldan daha kaliteli daha nitelikli ve daha içerikli bir eğitim öğretim yılı bir yıl geçireceğiz diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle 2017/2018 eğitim - öğretim yılının ilimize, öğrencilerimize, velilerimize ve öğretmenlerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor. Başarılı bir dönem olmasını dileğiyle hepinize saygı ve sevgiler sunuyorum” diye konuştu.

Başkan Tahir Nursaçan konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“ Türkiye ekonomisi, büyümeye bağlı olarak gün geçtikçe daha donanımlı, daha yüksek niteliklere ve becerilere sahip, aranan ve nitelikli iş gücüne ihtiyaç duymaktadır.

Son yıllarda her alanda büyük bir gelişme gösteren ülkemizde, sanayinin ihtiyaç duyduğu aranan/ kalifiye eleman ihtiyacının beklenen ölçüde karşılanması gibi önemli adımlar atılmakta,eğitim politikalarında çokyararlı, çok güzel gelişmeler yaşanmaktadır. Atılan bu önemli adımlar üzerine, bizde Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi olarak;

daha önce METEM adıyla bilinen bu liseyi,Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ile el ele vererekÖzel Kayseri OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne dönüştürme konusunda önemli ve tarihi bir adım attık. Bu önemli adımın, bölgemiz sanayisi ve ülkemiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bu eğitim kurumunda geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin ilgi ve kabiliyetleri geliştirilecek olup, onlara bilgi, beceri ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırılacaktır. En güzel yatırımıninsana yapılan yatırım olduğu anlayışından hareketle biraz sonra hep birlikte göreceğimiz üzere sınıfları, atölyeleri, laboratuvarları, sosyal donatıları ve spor kompleksleri ile fiziki bakımdan ülkemizin en modern imkânına sahip olan Özel Kayseri OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin; farklı, öncü ve söz sahibi bir kurum haline getirilmesi hedeflenmiştir. Mesleki eğitim, bizim ana meselemiz olmalıdır. Artık kaybedecek zamanımız yoktur.Sadece mesleki eğitim değil, eğitim öğretimin tüm süreçlerinde yeniliğe ve gelişmeye ihtiyacımız vardır.Yeni, Büyük ve Güçlü Türkiye’nin geleceği, genç nesilleri çok yetiştirmekten geçer.”