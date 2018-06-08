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08 Haziran 2018 14:19

Özel Kayseri OSB Teknik Koleji ilk mezunlarını verdi

Özel Kayseri OSB Teknik Koleji 187 öğrenci ile ilk mezunlarını verdi.

Özel Kayseri OSB Teknik Koleji ilk mezunlarını verdi

08 Haziran 2018 14:19


İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan mezuniyet programı, protokol konuşmaları ile devam etti.


Mezuniyet törenine Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nursaçan, Yönetim Kurulu Üyesi Seyhan Arifoğlu, Bölge Müdürü Ali Yaprak, Bölge Müdür Yardımcısı Adil Özhan ve çok sayıda misafir katıldı.


Özel Kayseri OSB Teknik Koleji 2017/2018 Eğitim-Öğretim yılında 187 mezun verdi. 54 öğrenci çeşitli branşlarda gösterdikleri başarılar nedeniyle onur belgesine layık görüldü. Özel Kayseri OSB Teknik Koleji’nde 91 öğrenci takdir belgesi alırken, 305 öğrenci teşekkür belgesi aldı.


Törende Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nursaçan da bir konuşma yaptı.


Nursaçan, “Hepimiz çok iyi biliyoruz ki, gelecek geçmiş üzerine kurulur. Geçmişini iyi bilen, geçmişini sağlam temeller üzerine oturtan, geçmişiyle korkusuzca yüzleşen ve hatalarından ders çıkaranlar, geleceğin de sahipleri olacaktır. 2017/2018 eğitim ve öğretim yılı sonunda ailenizi ve bizi sevindirecek ilim ve ahlak seviyelerine gelmeniz dileklerimle sözlerime son verirken, dönem boyunca çaba gösteren siz sevgili öğrencilerimizi, sizleri en iyi şekilde yetiştirmek için gece-gündüz demeden gayret gösteren çok değerli okul yöneticileri, öğretmenleri ve tüm okul çalışanlarımıza, ayrıca böyle güzel bir günde törenimizi onurlandıran davetlilerimize tekrar teşekkür ediyorum. Sevgili öğrenciler, sizler ülkemizin geleceğisiniz, bu güzel ülkemizi sizler daha ileri seviyelere taşıyacaksınız, bizler de her zaman sizlerin yanında olmaya ve destek vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.


Okul birincilerinin mezuniyet kütüğüne plaket çakması ve kep töreninin ardından program sona erdi.




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