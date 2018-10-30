Özel Kayseri OSB Teknik Kolejinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlandı

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan tarafından cumhuriyetin kuruluşundan itibaren elde edilen kazanımlar, birlik, beraberlik, yatırım, üretim, kalkınma ve gelişmişliğin değerini bilmenin yanında, günün anlam ve önemine dair konuşma yapıldı. Nursaçan; “Bilindiği gibi, büyük Atatürk'ün önderliğinde, tüm imkânsızlıklara rağmen, büyük bir inanç ve kararlılıkla yürütülen kurtuluş savaşımız, tarihte eşine az rastlanır bir zaferle sonuçlanmıştır. Ülkemizin günümüz dünyasında daha fazla söz sahibi olabilmesi için; dünyadaki gelişme ve değişmeleri iyi tahlil etmemiz, bizi tek millet, tek devlet, tek vatan yapan yüksek değerlerimize sahip çıkmaya ve bu değerleri yüceltmeye devam etmeliyiz. Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. Cumhuriyetimizin 95. Kuruluş yıldönümü kutlu olsun" dedi.

Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümlerini her yıl büyük bir özveriyle ve farklı etkinliklerle kutlayan kolej öğrencilerinin hazırladığı gösteriler coşkuyla sergilendi. Açılışın ardından devam eden etkinlikler kapsamında okulun öğrenci ve öğretmenlerinden oluşan koro sahne aldı.