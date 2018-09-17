Özel Kayseri OSB Teknik Koleji'nde Ders Zili Çaldı

Törene Kayseri OSB Yönetim Kurulu Üyesi Seyhan Arifoğlu, Bölge Müdürü Ali Yaprak, Bölge Müdür Yardımcısı Adil Özhan, Özel Kayseri OSB Teknik Koleji Müdürü Durmuş Payas, Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Eski Dekanı Prof. Dr. Mustafa Alçı, veliler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan açılış töreninde Okul Müdürü Durmuş Payas yaptığı açılış konuşmasında yeni eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını dileyerek, okula bu dönem kayıt yaptıran çok sayıda öğrenciye Özel Kayseri OSB Teknik Koleji hakkında bilgiler verdi.

Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Eski Dekanı Prof. Dr. Mustafa Alçı, törende yaptığı konuşmasında, mesleki ve teknik eğitimin önemine vurgu yaparak, Özel Kayseri OSB Teknik Koleji'nin tüm imkânları ile öğrenciler için önemli bir fırsat olduğunu belirtti.