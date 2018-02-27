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27 Şubat 2018 13:43

Özel Kayseri OSB Teknik Koleji’nde Hocalı Katliamı paneli

Özel Kayseri OSB Teknik Koleji Konferans Salonu’nda, "Hocalı Katliamı" anısına seminer, fotoğraf ve kitap sergisi düzenlendi.

Özel Kayseri OSB Teknik Koleji’nde Hocalı Katliamı paneli

27 Şubat 2018 13:43



1992 yılının 25-26 Şubat gecesi Azerbaycan’ın Karabağ bölgesindeki Hocalı’da hunharca katledilen, savunmasız 613 Türk’ün anılması etkinliğinde Erciyes Üniversitesi İbrani Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Elsan Gurbanov bir sunum gerçekleştirdi.



Özel Kayseri OSB Teknik Koleji’nde düzenlenen seminere okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



Hocalı’daki facianın tüm izlerini, katledilen savunmasız kadın, çocuk, yaşlı kurbanların acı dolu fotoğraflarının yer aldığı sergi ve kitap stantları katılımcılar tarafından ziyaret edildi.




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