Özel Kayseri OSB Teknik Koleji’nde Hocalı Katliamı paneli

1992 yılının 25-26 Şubat gecesi Azerbaycan’ın Karabağ bölgesindeki Hocalı’da hunharca katledilen, savunmasız 613 Türk’ün anılması etkinliğinde Erciyes Üniversitesi İbrani Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Elsan Gurbanov bir sunum gerçekleştirdi.

Özel Kayseri OSB Teknik Koleji’nde düzenlenen seminere okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Hocalı’daki facianın tüm izlerini, katledilen savunmasız kadın, çocuk, yaşlı kurbanların acı dolu fotoğraflarının yer aldığı sergi ve kitap stantları katılımcılar tarafından ziyaret edildi.