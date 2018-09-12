(Özel) Kayseri'de bin 200 polisle Huzur Türkiye-5 uygulaması yapıldı

Kayseri'de Huzur Türkiye-5 uygulaması kapsamında bin 200 polis, 6 bin 143 kişiyi sorguladı, 314 de iş yerini kontrol etti.

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yapılan Huzur Türkiye-5 uygulaması kapsamında Kayseri'de de bin 200 polis tarafından kentin farklı noktalarında denetimler gerçekleştirildi. Kafe, düğün salonu ve umuma açık yerlerde gerçekleştirilen denetimlerde, şüpheli şahıslar didik didik arandı.

6 bin 143 şahıs, 436 araç ve 314 iş yerinin kontrol edildiği denetimlerde, aranan 4 şahıs da yakalandı. Ayrıca, 15 araca da 2 bin 622 TL para cezası yazılırken, bir miktar da bonzai ele geçirildi.