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23 Ağustos 2018 15:51

(Özel) Kayseri’de feci kaza: 2 ölü, 9 yaralı

Kayseri’de 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

(Özel) Kayseri’de feci kaza: 2 ölü, 9 yaralı

23 Ağustos 2018 15:51


Edinilen bilgiye göre, Yeşilhisar-Yahyalı yolu Çadırkaya köyü yakınlarında B.A.’nın idaresindeki 38 HB 348 plakalı, Samet A.’nın (29) kullandığı 51 AAF 630 plakalı ve A.S’nin sürücüsü olduğu 02 HZ 837 plakalı otomobiller çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobiller yoldan çıkarak refüje düşerken olay yerine çok sayıda jandarma, UMKE, itfaiye ve 112 ekibi sevk edildi.


Can pazarının yaşandığı kazada jandarma ekipleri yol üzerinde geniş güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahalelerini yaptı. Durumu ağır olan bir kişi helikopter ambulans ile Kayseri’ye sevk edildi. Yaralanan diğer 8 kişi de ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


Hurdaya dönen 51 plakalı otomobilde sıkışarak hayatını kaybeden Samet A. ile Semiha A. (29) ise itfaiye ekipleri yardımıyla otomobilden çıkartılarak morga kaldırıldı. Yapılan incelemelerin ardından otomobillerin bulundukları yerden kaldırılmasıyla, kontrollü olarak geçiş sağlanan yol tekrar jandarma ekipleri tarafından trafiğe tekrar açıldı. Öte yandan kazada yaralananlardan kimlikleri belirlenenlerin isimleri şu şekilde; Burak A., Bedirhan F., Adem S., Nihat G., Gülhan G., Hatice G., Ümmü Gülsüm S.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.




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