(Özel) Lokomotif, iki kişinin içinde bulunduğu minibüsü 500 metre sürüklemiş

Kayseri'de, dün akşam meydana gelen kazada, lokomotifin 500 metre sürüklediği minibüsün içinde hayatını kaybeden çift, toprağa verilirken, lokomotifin minibüsü sürüklediği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayseri'nin İncesu İlçesine bağlı Örenşehir Mahallesi yakınlarındaki hemzemin geçitte meydana gelen kazada TCDD'ye ait S.A.'nın idaresindeki lokomotif, 57 yaşındaki Ahmet Kökçöl'ün kullandığı 38 LP 768 plakalı minibüse çarptı. Lokomotifin tamponlarına takılan minibüs yaklaşık 500 metre kadar sürüklenirken, minibüsün içinde bulunan Ahmet Kökçöl ve eşi 53 yaşındaki Fatma Kökçöl olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada hayatını kaybeden Ahmet ve Fatma Kökçöl çifti bu gün öğle namazına müteakip Örenşehir Mahallesi camiinde kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazının kılındığı sıralarda ise İncesu Kaymakamlığı, Kara Yolları ve TCDD yetkilileri tarafından kazanın meydana geldiği yerde inceleme yapıldı.

Dün akşam saatlerinde meydana gelen kaza ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde lokomotifin, tamponuna sıkışan minibüsü sürüklediği ve toz bulutunun oluştuğu görülüyor.