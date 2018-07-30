(Özel) Mangal yakmak için çıktıkları dağda mahsur kaldılar

Edinilen bilgiye göre, Hacılar ilçesi Sakar bağları Sütdonduran mevkinde meydana gelen olayda mangal yakmak için buluşan Mehmet Aslan Ceylan (17), Oğuzhan Şaşoğlu (16) ve Osman Aydınoğlu (16) kayalıklara çıktı. Pikniklerini yaptıktan sonra dönüş için hazırlanan 3 genç, çıktıkları yolu kaybedince kayalıkların üstünde mahsur kaldı. ’Alo 122’ AFAD hattını arayan gençler, ekiplerden yardım istedi. Kısa süre içerisinde olay yerine giden ekipler, dağda arama yaptı. Telefonla çocuklarla sık sık iletişim kurarak uyarılarda bulunan AFAD ekipleri, dağ aracı ile bölgede arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi, farklı bir ekipte yaya olarak dağda arama yaptı. Kısa bir süre sonra 3 kafadarın bulunduğu yeri tespit eden ekipler, verdikleri komutlarla gençleri aşağı indirdi.

Maceracı gençlerden Mehmet Aslan Ceylan, "Dağa dolaşmaya çıktık, safari yapalım istedik. Sonumuz böyle oldu. Dağda önce bir mangal yaptık. Sonra yukarıyı falan gezdik ve orada mahsur kaldık. Yukarıda ayağımda burkuldu. Sorunsuz bir şekilde aşağı indik. AFAD ekiplerine teşekkür ederiz" dedi.

Mangal yapmak için dağa çıkan ve mahsur kalan gençler, aşağı indikten sonra rahat bir nefes aldı. Bu sırada polis ekipleri gençleri teslim alarak evlerine bıraktı.