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24 Haziran 2018 18:13

(Özel) Önce sandığa sonra düğüne gittiler

Kayseri’de dünya evine giren çift düğünde önce sandığa gelerek oylarını kullandı.

(Özel) Önce sandığa sonra düğüne gittiler

24 Haziran 2018 18:13


Kayseri’de 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri dolayısıyla vatandaşlar sabah saatlerinde oylarını kullanmaya başladı. Dünya evine giren Seval-Nuri Tiritoğlu çifti de düğünlerinin yapılacağı salona gitmeden önce oy kullanacakları okula geldi. Vatandaşların alkışları arasında oylarını kullanan genç çift, seçimlerin hayırlı olmasın temennisinde bulundu.


20 yaşındaki gelin Seval Tiritoğlu, "Oyumuzu kullandık, heyecanlıyız. Buradan düğünümüze gideceğiz. Vatan ve millet için hayırlısı olsun. Bizim için de değişik bir anı oldu" dedi.


Damat Nuri Tiritoğlu da, "Geldik, oyumuzu kullandık ve düğünümüze gidiyoruz. Çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.




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