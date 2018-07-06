(Özel) Otomobile sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Edinilen bilgiye göre, Hunat Mahallesi Uçak Sokak üzerinde bulunan bir otomobilden kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler, sesin geldiği otomobili tespit etti.

İtfaiye ekipleri, yavru kedinin nereye sıkıştığını tespit ettikten sonra çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu yavru kedi kurtarıldı. Bu sırada çevrede kurtarma çalışmasını izleyenlerde rahat bir nefes aldı.

Sıkıştığı yerden kurtulan yavru kedi de gözden uzaklaştı.