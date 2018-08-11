(Özel) Polislerden engelli çocuklara atlı terapi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Genç Bakışlar Mutlu Yüzler’ Projesi kapsamında Atlı Polis Grup Amirliğinde engelli çocukların fizyolojik ve sosyal gelişimlerine katkı sunmak amacıyla, atlı terapi düzenleniyor. Haftanın belirli saatlerinde çiftliğe gelerek hayvanlarla ilgilenen engelli çocuklar, polis ağabeyleri ve ablalarının yardımıyla ata binerek keyifli zaman geçiriyor.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli Komiser Yardımcısı Nuran Bayrak proje hakkında bilgiler vererek, “Şube müdürlüğü olarak güvenlik olgusunda farkındalık ve sosyal sorumluluk projelerimiz ile faaliyetlerimiz yürütülmeye devam etmektedir. Bu faaliyetlerimiz kapsamında 2018 Genç Bakışlar Mutlu Yüzler projesini yürütüyoruz. Proje kapsamında şehit aileleri ve gazilerimizin çocuklarından, özel eğitime muhtaç çocuklarımızdan 160 kişilik bir çocuk grubuna 16 görevli eşliğinde hayvan sevgisi aşılama etkinliği faaliyetini yürütüyoruz. 160 çocuğumuzu farklı gruplara ayırdık. 8 grup halinde bu faaliyetleri gerçekleştireceğiz. Bugün burada özel eğitime muhtaç 20 çocuğumuzla ilk etapta kahvaltı yaptık. Ardından da at biniciliği eğitimi almış polislerimizle birlikte onlara ata binerek ve severek fizyolojik gelişimine katkı amacıyla gezdirdik. Arkadaşlık ve sorumluluk duyguları gelişti” ifadelerini kullandı.