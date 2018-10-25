Özel sporculardan en özel video

Eskici'ye en anlamlı hediye ise özel sporculardan geldi. Kayseri Özel Çocukları Topluma Kazandırma Derneği çatısı altında bulunan özel sporcular çektikleri videoyu ve hazırladıkları pasta ile Eskici'ye sürpriz yaptı.

Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici'ye doğum gününde yapılan anlamlı sürpriz duygulu anların yaşanmasına neden oldu. Kayseri Özel Çocukları Topluma Kazandırma Derneği Müdürü Mahmut Özdemir ve dernekte bulunan özel sporcular, Eskici'nin dogum günü olduğunu öğrenince bir video çekmeye karar verdi. Dernek çalışanları ve dernekte eğitim gören özel sporcuların görüşlerine yer verilen video çekildikten sonra hazırlanan pasta ile Murat Eskici ziyaret edildi. Dernek Müdürü Mahmut Özdemir, "Derneğimizde eğitim gören çocuklarımız aynı zamanda Gençlik Hizmetleri ve Spor İlMüdürlüğü çatısı altında spor yapıyor. Murat Eskici Bey bize her konuda büyük destek oluyor. Bizlerde bu video ile kendisinin doğum gününü kutlamak istedik" dedi.

Yapılan bu sürpriz kutlama ve hediye Murat Eskici'nin duygusal anlar yaşamasına neden oldu.