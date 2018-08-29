Diğer
Kategoriler
29 Ağustos 2018 09:57

(Özel) Su altında kalan köyleri ortaya çıktı, çocukluk anıları canlandı

Kayseri’de baraj sularının altında kalan Kuşçu köyü, suyun azalmasıyla ortaya çıktı.

(Özel) Su altında kalan köyleri ortaya çıktı, çocukluk anıları canlandı

29 Ağustos 2018 09:57

Çocukluğu ve gençliği suların altında kalan köyde geçen Kuşçu mahalle muhtarı Ali Osman Uslu da barajın kenarında çocukluk anılarını tazeledi.


Kayseri’de Yamula Barajı’nın yapıldığı zamanda boşaltılan Kuşçu köyü, baraj sularının arttığı dönemde tamamen su altında kaldı. Sıcaklıkların etkisiyle baraj suları çekilince, sular altında kalan köy de gün yüzüne çıktı.


Kuşçu Belediye Başkanı olarak 25 sene görev yapan ve köyün Kocasinan Belediyesi’ne bağlanmasıyla beraber muhtar olarak görevini sürdüren Ali Osman Uslu da suların çekilmesiyle beraber baraj kenarında anılarını tazeledi.


Kuşçu’nun köklü bir yerleşim yeri olduğunu söyleyen Uslu, “Burası Sümerlere ve Hititlere dayanan bir yerleşim yeridir. Eskiden kullandığımız tarım kredi kooperatifi ve camilerimiz su altında kaldı. Okullarımız, Kur’an kurslarımız ve sağlık ocaklarımız suyun altında kaldı. Su seviyesi bu sene sıcaklığın fazla oluşundan dolayı baya düştü. Neredeyse 50 metreye kadar dayandı. Bizim gençliğimizde köyümüz baya hareketliydi. Bizim burası belediyelikti. Belediyeyi aldılar ve Kocasinan Belediyesine bağlandı” ifadelerini kullandı.


76 yaşındaki Ali Osman Uslu, bütün çocukluğunun sular altında kalan yerleşim yerinde geçtiğini belirterek, “Her türlü oyunları oynardık. Televizyon ve internet yoktu. Büyüklerimiz konuşurlardı, bize hikaye anlatırlardı. Şimdi onları özlüyoruz. Halen rüyalarımı bu köyle ilgili görüyorum. Yukarıya taşındıktan sonra rüya görmedim. Çocukluğumuz orada geçtiği için öyle anılarımız var” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç