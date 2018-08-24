(Özel) Tırnak mantarı ve sedef hastalığı birbirine karıştırılabilir

Sema Karaoğlu, sedef hastalığı ve tırnak mantarı belirtilerinin birbirine karıştırılabileceğini, bu nedenle tedavide yanlış bir yöntem izlenmemesi için dermatoloğa başvurulması gerektiğini söyledi.

Memorial Kayseri Hastanesi Sema Karaoğlu, tırnaklarda kalınlaşma, kabalaşma, renk ve şekil değişikliği şeklinde görülen tırnak mantarı belirtilerinin bazı durumlarda sedef hastalığı belirtileri ile karıştırıldığını ifade etti. Hastaların tırnak mantarı sanısıyla eczanelere gidip boş yere karaciğerlerine zarar verecek ilaçlar kullandığını kaydeden Karaoğlu, benzer belirtilerin sedef hastalığında da görülmesi nedeniyle, hem boş yere ilaç kullanmamak hem de yanlış tedavi uygulanmasının önüne geçmek için dermatoloğa başvurulması gerektiğinin altını çizdi. Karaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sedef hastalığıyla, tırnak mantarı gerçekten çok benziyor. Temel olarak ayağımızda ya da vücudumuzun hiçbir yerinde mantar yoksa direkt tırnakta başlaması, bunun tırnak mantarı olmadığını gösterebilir. Hastalar da renk değişikliğini, çizgilenmeyi, kabalaşmayı görünce eczanelere gidip eczanelerden tırnak mantarı ilacı alabilir. Bu hastalar poliklinikte gördüğümüz kadarıyla aylarca mantar ilacı kullanıp iyileşemiyorlar. Çünkü çoğunda mantar yok. Maalesef ve boşuna karaciğeri de etkileyebilen ilaçları boşuna kullanmış oluyorlar. Renkte, tırnaklarımızda, özellikle ayak tırnaklarımızda kabalaşma, kestiğimiz zaman gevrek gevrek ufalanması, çizgilenmeler, kalınlaşması, renk sararmaları gördüğümüzde bu ille de mantar olmayabilir, bu nedenle mutlaka bir dermatoloğa başvurulmalı."

Dermatoloğun çok basit bir testle, tırnaktan alınan parça üzerinden 24 saat içinde hastalığı tespit edeceğini dile getiren Karaoğlu, tedavi edilmeyen tırnak mantarının daha ciddi hasarlara yol açabileceğini ifade etti. Karaoğlu, "Tırnak mantarı tedavi edilmezse çok kalınlaşıyor. Kalınlaşmayı yükseklik olarak düşünün. Yani yukarıya doğru kalınlaştığı için yani ayakkabı içinde ciddi bir ayakta ağrıya neden olur. Ayrıca vücut içinde bir sürekli mantar üretim merkezidir. Ayak tırnağında mantar olanların başka taraflara da mantar enfeksiyonların bulaştırma riski oluyor. Başkalarına da bulaştırma riski oluyor. En çok da ağrı ve daha sonra gelişebilecek enfeksiyonlara da yatkındır" diyerek sözlerini tamamladı.