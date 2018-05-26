Özhaseki: “Çatı aday dediler, ortada bina yokmuş”

AK Parti İl Hizmet Binasında gerçekleştirilen basın açıklamasına Özhaseki’nin yanı sıra AK Parti Gruğo Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve 27’nci dönem milletvekili adayları katıldı. Seçim dönemi hazırlıklarıyla ilgili bilgi veren Özhaseki, seçimlerin Türkiye’de demokrasinin ve adaletin varlığının göstergesi olduğunu söyledi. Seçimlere dair herhangi şaibe olmadığını vurgulayan Özhaseki, erken seçim çağrısını ise Türkiye’nin menfaatini düşünerek tercih ettiklerini ifade etti. Özhaseki, “Muhalefet uzunca bir süredir erken seçim çağrısı yapıyor, her hafta hodri meydan diyordu. Biz de seçimlerin zamanında yapılacağını söylüyorduk, doğru olan da buydu. Ama en son ittifak yaptığımız MHP çağrı yapınca bizim de karar vermemiz gerekiyordu. Partimizin bir buçuk yıllık süresini kullanmayı değil, Türkiye’nin menfaatlerini tercih ettik. Çünkü seçim çağrısı yapıldıktan sonra tüm yatırımlar durur. Böyle bir ortama mahal vermemek için Türkiye’nin menfaatlerini tercih ettik” dedi.

“Seçimlere şimdiden hazırlıklıyız”

Seçimler için en hazırlıklı partinin AK Parti olduğuna değinen Özhaseki’nin konuşmasından detaylar şöyle:

“MHP ile başlayan bu ittifakımıza Büyük Birlik Partisinin de katılmış olması hepimizde bir bayram havası oluşturdu. Çünkü biz senelerdir aynı şeyleri söyleyen insanlarız. Aynı yöne yönelmiş, aynı niyetlerle hareket eden insanlarız. Ufak tefek farklılılarımız, birbirimizle örtüşmediğimiz duygularımız olabilir ama niyetimizde ve gayretimizde hiçbir aykırılık olmadığı için Büyük Birlik Partisinin de bize katılmış olması bu işe iyice bir heyecan ve güç katmıştır. İnşallah birlikteliğimiz bundan sonra da devam eder.”

“Muharrem Bey bu kadar kıymetliydi de neden partinizin genel başkanı yapmadınız”

“Ortada bina yokmuş ki, çatı olsun. Sonra daralan ana muhalefetin başkanı, ‘Öyle bir adam buluyorum ki siz merak etmeyin. Bu adam ekonomiyi bilecek, dünyayı tanıyacak, hoşgörülü olacak, herkesle iyi geçinecek’ dedi. Herkes merakla bekledi, kimmiş bu diye. Çıka çıka Muharrem Bey çıktı. Sormayacak mıyız, Muharrem Bey bu kadar kıymetliydi de, niye partinizin başına genel başkan yapmadınız diye. Veyahut da daha değerli bir adam vardı; Kılıçdaroğlu da onu neden aday yapmadınız diye sormayacak mıyız Onların seçim beyannamelerini, meydanlarda söylediklerini de gündeme getireceğiz. Ben şahsen ilgiyle izliyorum, ne diyor bizim dışımızdakiler diye. Birisi çıkmış diyor ki Külliye’yi emlakçıya vereceğim sattıracağım. Güler misin, ağlar mısın Birisi devletin uçaklarını satacağım diyor. Bütün proje buysa vay Türkiye’nin haline”

“Seçime kadar adeta seferberlik ilan ettik”

“Önümüzde bir ay var. Bu bir ay içerisinde adeta seferberlik ilan ettik. Bu zaman içerisinde sıkmadık el bırakmayacağız. Orada konuşurken bir taraftan derdimizi anlatacağız, onların söyleyeceklerini dinleyeceğiz. Kayseri’yi bir daha baştan sona tanımış olacağız. Türkiye’nin az önce söz ettiğimiz sorunlarının altını çizeceğiz, Türkiye’nin küresel sorunlarını, hizmetlerimizi anlatacağız.”

Özhaseki, basın açıklamasının ardından milletvekili adayları ile toplantı yaptı ve vatandaşlarla görüştü.