AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “Dünyanın hiçbir ülkesinde Türkiye'nin başında olduğu kadar bela yoktur” dedi.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Melikgazi Belediyesi tarafından yaptırılan İldem Emniyet Binası'nın açılış törenine katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Özhaseki, “İçinde bulunduğumuz bu Anadolu coğrafyasının bin bir türlü güzelliği var. Son dönemde de özellikle son yüzyılda da mazlumların sığınma coğrafyası olmuştur burası. Yani Balkanlarda sığınmak için daralan, bunalan tüm kardeşlerimiz buraya gelmişler. Kafkaslarda daralan kardeşlerimiz buraya gelmişler. Ülkenin doğusunda, güneyinde kim bunalmışsa, daralmışsa, mazlum durumdaysa bu coğrafyaya gelip toplanmışlar. Adımız Türk milleti olmuş. Bayrağımız dalgalanıyor, ezanımız okunuyor. Etle tırnak gibi olmuşuz, Allah ayırmasın. Allah bu güzelliği elimizden almasın diye hep dua ediyoruz. Biliyoruz ki, içerden ve dışardan fitne odakları durmak bilmiyor. Dünyada hiçbir ülkenin başında bu kadar bela yoktur” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yapımı tamamlanan İldem Emniyet Binası, dualarla açıldı.

Açılış törenine, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Sefa Sarıkaya, davetliler ve vatandaşlar katıldı.