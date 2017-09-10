Kampanya açılışında konuşan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ; Şeker üst kuruluna atamanın yapılacağı ve Şeker pancarı kotalarında sorun olmadığının müjdesini verdi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ; "Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin Akay’ın Şeker üst kurulu ve Şeker kotaları ile taleplerini Maliye Bakanımız Naci Ağbal ile görüştüm. Maliye Bakanımız bu atamaların yapılacağını belirtti. Kotalarla ilgili olarak da kotaların kaldırılması söz konusu değildir. Kotalar aynen devam edecek" dedi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ sözlerini şöyle sürdürdü; "Pancar üreticimizi çiftçimizi bu noktada koruma iradesi hükümetimizin ortak iradesidir. Zaten pancar üretiminde bu iradeyi ortaya koyuyoruz bütçeden ciddi kaynaklara aktarıyoruz. Bundan sonrada çiftçimizi pancar üreticimizi uluslararası rekabetten zarar görmemesi için de koruyucu kollayıcı politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz. Kimse bu politikalardan Türkiye’nin vazgeçmesini beklemesin.

Her ülke kendi çiftçisini koruyan politikalar geliştirdi. Başka ülkeler nasıl bunu yapıyorsa Türkiye de bunu yapmaya devam edecektir. Zaman zaman hükümet aleyhine kara propaganda üreten çevrelerde bunları çiftçimiz arasında da pompalayabilirler. Siz lafa bakmayın icraata bakın. Laf öyle de söylenir böyle de söylenir. Biz işimize bakacağız hükümet ne yapıyor, nasıl yapıyor ona bakacağız. Yaptıklarımız ortadadır yapacaklarımızın da teminatıdır".

Yozgat Valisi Kemel Yurtnaç; "Boğazlıyan Şeker Fabrikasının Bölge ekonomisine 300 Milyon TL ekonomik değer kazandırdığını belirterek katkısı olanlara teşekkür etti.

Boğazlıyan Şeker Fabrikası 11. Kampanya açılışında konuşan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; Şeker sektörünün içerisinde bulunduğu bazı sıkıntılar bizimde gelecek adına, biraz endişe duymamız sonuçlarını ortaya çıkarıyor.

2001 yılında çıkan kanunla şeker sektörü, şeker kurumu ve onu yöneten şeker kurulu tarafından yönetiliyor idi.Şeker sektörü denetlenmesi ve düzenlenmesi bu kurul vasıtasıyla yapılıyordu. Ama bir seneyi aşkın süredir şeker kurulu atanmadığı için şu anda piyasada düzenlenme ve denetlenme konusunda bir sorunla karşı karşıyayız.

Düzenlenme konusunda mesela her sene 31 ekim tarihinde fabrikalara pancar kotaları bildirilirdi. Fabrikalar da ocak ayında çiftçisiyle bu kota çerçevesinde sözleşme yapardı. Bu geçtiğimiz 31 Ekim tarihinde bu bildirim yapılmadı bu bildirimin yapılmaması sanki kotanın kaldırıldığı gibi bir sonucu ortaya çıkarıyor" dedi.

Başkan Akay sözlerini şöyle sürdürdü; "Bugün ekmeğini elinin emeği alın teriyle kazanan çiftçinin düğün ve bayram günüdür. Bizim bu bayram günümüze teşrif ederek bu sevincimize ortak olan Başbakan Yardımcımız Bekir Bozdağ olmak üzere Yozgat Valimiz, Yozgat İl protokolü ve Boğazlıyan İlçe protokolümüze teşekkür ediyorum.

Kayseri Şekere bağlı Boğazlıyan Şeker Fabrikasının faaliyet alanında dört bölge müdürlüğüne bağlı 3805 çiftçisiyle pancar ekim sözleşmesi yapılmıştır. Bu bölgedeki pancar üretiminin 1 milyon 200 bin ton olması beklenmektedir. Bu üretilen pancarın Parasal değeri ise yaklaşık 300 milyon TL olmaktadır.

Boğazlıyan Şeker Fabrikamıza diğer bölgelerimizden gelecek olan 270 bin ton pancar ile birlikte toplam 113 gün sürecek olan 11. kampanya süresince 1 milyon 470 bin ton pancar işlenerek 210 bin ton kristal şeker yapılması beklenmektedir.

Programlı pancar alımı uygulamasıyla 9 Eylül 9 Ekim arası prim uygulaması 25 TL/ton, 10 ekim 20 kasım arası 10 TL/ ton 21 kasım 18 aralık arası 20 TL/ ton prim uygulaması yapılacaktır. Bu uygulama sonucu toplamda 45 milyon TL prim çiftçimize verilmiş olacaktır" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Boğazlıyan Şeker Fabrikası 11. Kampanya döneminde fabrikaya ilk pancar getiren, Boğazlıyan Merkez çiftçilerinden Ferhat Ünal, Çalapverdi Çiftçilerinden Hüseyin Karabulut, Uzunlu çiftçilerinden Emrah Akbulut’a Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ve Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay tarafından birer adet bilgisayar hediye edildi.

Dualar eşliğinde başlatılan Boğazlıyan Şeker Fabrikası 11. Kampanya dönemi açılışına; Yozgat il ve Boğazlıyan ilçe protokolü yanısıra, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim ve denetim Kurulu üyeleri, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim kurulu üyeleri, Genel Müdür, Genel müdür yardımcıları, çalışanlar ve bölge çiftçileri katıldılar.