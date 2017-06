Kayseri Şeker 12. Çiftçi Meclis’i toplantısı, Çiftçilik Mesleğinin ve Şeker Pancarı tarımının geliştirilmesi ve gelecek nesillere taşınması için genç çiftçilerin ve Kadın Çiftçilerin de katılımıyla oluşturduğu yeni Çiftçi Meclisi, 12 Bölgeden 250 çiftçi temsilcisinin katılımıyla 15 Temmuz Şehitler Konferans salonunda gerçekleştirildi.

Mecliste konuşan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, çiftçilerden gelen yeni yatırım taleplerini de değerlendirdi. Akay, “Bizim için yatırım yapmak sorun ama bunlardan daha önemlisi bu tatlandırıcı meselesi ve nişasta bazlı şeker üretiminin tamamen kontrolsüz bir şekilde artıyor olması ve piyasaya da tamamen hakim oluyor olmasıdır. Bizim şeker ambarlarımızda 118 bin ton toplamda -126 milyon şekerimiz satılmayı bekliyor. Bu şeker bizim keyfimizden beklemiyor. Bu şeker nişasta bazlı şeker ve tatlandırıcıların piyasayı işgal etmelerinden dolayı bekliyor. Buna tabi ki hükümetimiz Bakanlarımız bir çözüm bulsunlar istiyoruz, Bu konuda tabi çeşitli girişimlerimiz her zaman oluyor aslında her zaman bunu paylaşıyor ve toplantılarımız da ifade ediyoruz. İşte bu sorun sadece Kayseri şekerin değil tüm şeker sektörünün sorunudur. Bu sorunla da mutlaka hep birlikte mücadele etmemiz geriyor. Herkesin buna sahip çıkması lazım. Hiç kimsenin bunu es geçmeye hakkı yok yani her bir fırsatı bu konuda değerlendirmemiz lazımdır” dedi.

Çiftçi temsilcilerinin Bölgelerindeki sorunlar ve önerilerini dile getirdikleri Meclis toplantısına; Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Kayseri Pancar Kooperatifi Başkan Vekili Avni Hokkaömeroğlu, Yönetim Kurulu Üyelerinden Hurşit Dede, Harun Halıcı, Halis Lektemur. Denetim Kurulu Üyeleri Av. Kaan Savruk, Mehmet Güntay, Menderes Baran, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Atilla Yalçın, Yönetim Kurulu Üyeleri; Nizamettin Çatak, Abdulkadir Güneş, İsmail Avşar, Mustafa Demir, Abdullah Borazan, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Tayfun Öner, Genel Müdür Yardımcıları Osman Canıtez, İsmail Gedik, Sırrı Doğanlı, Hulusi Yüksel, Kayseri Pancar Kooperatifi Müdürü İsmet Aksoy ve diğer yetkililer de hazır bulunarak Çiftçi temsilcilerinden gelen soruları cevaplandırdı.

Meclis toplantısı sonrasında Çiftçi Meclisi üyelerine Şeker Göl tesislerinde bir de iftar programı düzenlendi.