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03 Aralık 2017 15:39

Paraşütle uçarak tohum saçtılar

Kayseri’de İÇEM Vakfı ve 60 paraşütçünün katıldığı etkinlikte, Ali Dağı’nın eteklerine kayısı, vişne ve çam tohumları saçıldı.

Paraşütle uçarak tohum saçtılar

03 Aralık 2017 15:39


Etkinlikle ilgili olarak bilgi veren İç Anadolu Ağaçlandırma Erozyonla Mücadele Eğitim ve Dostluk (İÇEM) Vakfı yetkilisi Yusuf Kenan Şahin, "Vakıf olarak bugün çekirdek, tohum, kaysı, vişne, çam gibi tohumları doğaya atmaya paraşütçü arkadaşlarla beraber bir yola çıktık. İnşallah vatan için hayırlı olur" dedi.


Extream Kayseri Topluluğundan Tugay Kekeç, "Bugün İÇEM Vakfı ile beraber düzenlediğimiz yamaç paraşütü ile tohum atma etkinliği kapsamında daha çok Ali Dağı ve civarına çekirdek ve tohum atacağız. Etkinliğimiz kapsamında 60 yamaç paraşütü pilotu uçuş gerçekleştirecek. Bunların 10 tanesi ticarethaneden pilot olduğu için Tandem uçuşları gerçekleştirecek. Burada halkımızla beraber yapılan çekilişle belirli sayıda kişiyi gün boyunca ücretsiz bir şekilde tohum atma etkinliği kapsamında uçuracağız. Uçuşlarımız Ali Dağı’ndan yaklaşık 2 bin fit yüksekliğinden kalkış yaparak gerçekleştireceğiz. Etkinlik kapsamında gün boyu uçuşlarımız devam edecektir" diye konuştu.


Paraşütçü Erkan Ircı ise "Faaliyetimizde yaklaşık 50-60 tane paraşütçümüz var. Bunların 15-20 tanesi çift kişilik paraşütlerle uçuyorlar. Bunlar Tandem dediğimiz paraşütlerdir. Halkımızı faaliyetlere katıp bu sporu sevdirmek için mücadele ediyorlar. Gerekli emniyet tedbirlerimizi alarak uçuşlarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.


Yapılan konuşmaların ardından Ali Dağı’ndan kalkış yapan 60 yamaç paraşütü pilotu, kayısı, vişne ve çam tohumlarını dağın yamacına saçtı.




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