Parkta yaşanan cinayetin sanıklarına 15'er yıl hapis

Kayseri'de bir parkta meydana gelen bıçaklı saldırıda 44 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetmesi olayıyla ilgili tutuklu yargılanan iki sanığa 15'er yıl hapis cezası verildi.

1 Şubat 2018'de Kocasinan İlçesi Erciyesevler Mahallesi Tuna Parkı'nda meydana gelen olayda A.K., yanında bulunan arkadaşı K.Ç. ile birlikte, eski ortağı M.Ç.'nin evinin yakınındaki parka gelerek M.Ç.'yi konuşmak için yanına çağırdı. Alacak verecek meselesi yüzünden M.Ç. ile A.K. arasında tartışma çıktı. A.K. belinde taşıdığı bıçağı çıkararak M.Ç.'nin bacaklarını bıçakladı. Ağır yaralanan M.Ç. kaldırıldığı hastanede iki gün yoğun bakımda kaldıktan sonra doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan A.K. ‘kasten öldürme' suçundan ile K.Ç. ise ‘kasten öldürmeye azmettirme' suçundan tutuklandı.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanıklar A.K. ile K.Ç. ve hayatını kaybeden M.Ç.'nin şikayetçi yakınları R.Ç., D.Ç. ile avukatlar hazır bulundu.

Tutuklu sanık A.K. mahkemede “Biz tartışıyorduk, bir anda oldu, keşke olmasaydı. Çok pişmanım. Bu olayda uzaktan yakından hiç kimsenin alakası yoktur” dedi. Diğer tutuklu sanık K.Ç. ise “Beni M.Ç.'nin evinin oraya A.K. götürdü. Benim hiçbir suçum yok. Bana iftira atılıyor. Ailem, işim darmadağın oldu. Olayla ilgim yok, ben olay sırasında kimseyi tutmadım. Suçsuzum” diye konuştu.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık A.K. ile K.Ç.'ye her ne kadar ‘kasten öldürme' suçundan dava açılmış olsa da suçun ‘neticesi sebebiyle kasten ağırlaşmış yaralama' kapsamında kaldığı, bu sebeplerle ayrı ayrı 15 yıl hapis cezası ile tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.