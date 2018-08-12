Parkta yatan 17 Afgan aileye devlet sahip çıktı

Parkta kalan Afgan ailelere yardım elini uzatan Kayseri Beşir Derneği Temsilcisi Dr. İbrahim Demirel, "Bize ihbar derneğimize geldi. Bizde olayın olduğu yere geldik. Sabahleyin 17-18 aile burada olduğunu bunların temel olarak barınma sorunuyla karşı karşıya olduklarını gördük. Kendimin de doktor olması sebebiyle kısaca bir sağlık taraması yaptık. Hastaneye yatırılması gereken gebe gibi sağlık problemleri olanları hastaneye yatırdık" dedi.

Konuyla ilgili olarak Valilik ile irtibata geçtiklerinin altını çizen Dr. Demirel, "Kendileri hemen ilgilendiler. Bizler malumunuz devletimizin emrinde ve yanına ne yapabilirsek duruşu içindeyiz. Özel ve kamuda çalışan kişilerle irtibata geçtik. Onlarsa sağ olsunlar hemen ilgilendiler. Valimiz Süleyman Kamçı Beyle irtibata geçerek ger türlü desteği yapacaklarından bahsettiler. En son olarak bize gelen bilgi de Sayın Valimiz Süleyman Kamçı’nın talimatları burada bulunan 80 kişilik gurubun biran önce barınma ve sağlık sorunlarının çözülmesi için talimatlarının olduğunu duyduk ve bu da bizi mutlu etti. Bu sorunu çözdüğünden valimize çok teşekkür ederiz. Barınma ve sağlık sorunları insanlarımızın temel ihtiyaçlarıdır. Bunların ivedi bir şekilde giderilmesi işin açığı bizleri mutlu etti. Bizim sağlık sorunlarını tespit ettiğimiz 10 kişiyi de hastaneye yatırma talimatlarını aldık" diye konuştu.

Kayseri Beşir Derneği tarafından dağıtılan yemekleri yiyen 17 Afgan aile, Mevlana Parkı’na gelen servislerle alınarak misafirhanelere yerleştirildi.