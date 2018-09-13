Pedallar, Nevşehir-Erciyes-Kayseri Üçgeninde Çevrilecek

Yüksek irtifa Bisiklet Kamp imkanları ile yabancı bisiklet takımlarının favorisi haline gelen Kayseri Erciyes, şimdide Uluslararası Kapadokya Bisiklet Turu'nun iki etabına ev sahipliği yapacak. Nevşehir'den start alacak olan yarış 15 Eylül Pazar Günü Kayseri'de sona erecek. Yarışmaya 10 takımdan 70 sporcu katılacak.

Tüm dünyadaki profesyonel bisiklet takımlarının Erciyes'e gelmesi için tanıtım gezileri düzenleyen Erciyes A.Ş. şimdi de uluslararası yarışlarda faaliyetlerini sürdürüyor.

Uluslararası Bisikletçiler Birliği UCI (Union Cycliste Internationale), Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından organize edilen ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes A.Ş, Velo Erciyes işbirliği ile gerçekleştirilecek olan Uluslararası Kapadokya Bisiklet Turu, Nevşehir, Erciyes, Kayseri olmak üzere 3 etapta koşulacak.

Ukrayna, Letonya, Litvanya, Sırbistan, Kazakistan ve Türkiye olmak üzere yaklaşık 10 ülkenin 10 profesyonel bisiklet takımdan 70 usta pedalcı uluslararası geçerliliği olan puanları ve kupayı almak için kıyasıya pedal çevirecek.

14 Eylül Cuma günü saat 10:00'da Nevşehir'den start alacak Kapadokya Bisiklet Turu'nun ilk etabı 113 km uzunluğunda olup Ürgüp, Derinkuyu istikametinde devam ederek Nevşehir'de son bulacak. Yarışmanın ikinci etabı yine Nevşehir'den başlayacak. İncesu, Develi istikametinden Erciyes Dağı'na tırmanacak olan sporcular 131 km uzunluğundaki zorlu parkurda Erciyes Kayak Merkezi'nin 2.200 metredeki Tekir Yaylası'nda bulunan bitiş çizgisine ulaşabilmek için kıyasıya pedal basacak. 16 Eylül Pazar günü son etabı koşulacak olan müsabaka Kayseri meydandan başlayacak. Bisikletçiler şehrin etrafında 360 derece dolanarak 114 kilometrelik parkuru tamamlayarak finişe ulaşacak.