Pedallara, Melikgazi Desteği

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Uluslararası Kapadokya Bisiklet Turu'nun parkuru için Melikgazi Belediyesi olarak gerekli çalışmanın yapıldığını ve parkurun yarışmaya hazır hale gelmesinin sağlandığını söyledi.

Kapadokya Bisiklet Turu'na 10 ülkenin 10 profesyonel bisiklet takımdan 70 usta pedalcının iştirak edeceğini hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, İncesu, Develi istikametinden Erciyes Dağı'na tırmanacak zorlu parkurda Hacılar ilçesi ile Erciyes Dağı arasında kalan piste belediye olarak gerekli alt yapının yapıldığını kaydetti.

Kapadokya Bisiklet Turu'nun Erciyes Dağı ile Kayserimizin tanıtımı için bir fırsat olduğunu ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şu açıklama da bulundu:

“Melikgazi Belediyesi olarak öncelikle spor ve sporcunun hem dostu hem de destekleyici bir belediyeyiz. Bunu hizmet ve yatırımlarımızla her zaman deklare ediyoruz. Ayrıca Kayseri ve Erciyes Dağımızın tanıtımı için yapılacak her türlü etkinlikle her zaman destek olmaktayız. Kapadokya Bisiklet Turu hem spor hem de tanıtım için önemli bir organizasyon. Emeği geçenlere teşekkür ederim"