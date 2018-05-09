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09 Mayıs 2018 14:58

Performans ve şiddete karşı 13 bin imza toplandı

Milli Eğitim Bakanlığının uygulamaya koyduğu öğretmene performans uygulaması eğitimcilerce büyük tepkiyle karşılanmıştı.

Performans ve şiddete karşı 13 bin imza toplandı

09 Mayıs 2018 14:58

Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube Kayseri’deki eğitimcilere yönelik imza kampanyası başlattı. Tüm Türkiye ile birlikte Kayseri’de de başlatılan imza kampanyasına eğitimcilerin ilgisi büyük oldu.


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan, "Eğitimcileri daha fazla örselemek eğitimin kalitesine katkı sağlamayacak, morali bozuk, motivasyonu dağılmış bir öğretmen kitlesinden kim mutluluk duymaktadır bilemiyoruz" ifadelerini kullandı.


Aydın Kalkan açıklamasını şu şekilde sürdürdü:


"Öğretmen kariyer basamakları uygulamasının devam etmesini istiyor; öğretmen, kendisine değer verilmesini, destek olunmasını ve önünün açılmasını istiyor. Öğretmeni öğrencilere oylatmak, velilerin oyuncağı haline getirmek, diğer meslek grupları arasında denek haline düşürmek Milli Eğitim Bakanlığına ne güç katar ne de bakanlığın saygınlığını artırır. Öğretmenler siyasilerden, bürokratlardan, basın kuruluşlarından ve kamuoyundan ilgi, destek ve saygı beklemektedir. Velilerin bıçaklı saldırılarının, öğrencilerin işledikleri öğretmen cinayetlerinin sebepleri iyi araştırılmalıdır.


Kayseri’de eğitimcilerin kahir ekseriyeti performansa ve şiddete karşı başlattığımız imza kampanyasına destek vermiştir. Sadece Eğitim Bir Sen üyeleri değil diğer sendika üyeleri ve sendika üyeliği bulunmayan eğitimciler de imza kampanyamıza destek verdiler. İmzaları genel merkezimize gönderiyoruz. Tüm Türkiye’de toplanan imzalar Milli Eğitim Bankalığına gönderilecek. Beklentimiz Milli Eğitim Bakanlığı çalışanla çalışmayanı ayırt edecek fakat eğitimcileri şamar oğlanına çevirmeyecek onları motive edecek uygulamalar yapmasıdır."




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