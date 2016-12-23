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23 Aralık 2016 16:34

Pil Teknolojileri Çalıştayı düzenlendi

Pil Teknolojileri Çalıştayı düzenlendi

23 Aralık 2016 16:34

ASPİLSAN Enerji A. Ş. tarafından gerçekleştirilen ‘Pil Teknolojileri Çalıştayı’nda konuşan ASPİLSAN Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Bölük, “Teknolojinin şeffaf, ulaşılabilir ve herkes tarafından satın alınabilir olduğu bu çağda ekonomide yüksek katma değer yaratmak için ileri teknoloji ürün üretimine ağırlık vermemiz gerekmektedir” dedi.
Kentte bulunan bir otelde gerçekleştirilen çalıştay, saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan ASPİLSAN Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Bölük, mobil enerji sistemlerinin ulaşımdan iletişime, sağlık hizmetlerinden savunma sektörüne gibi her alanda kullanıldığını ifade ederek, “Teknolojinin şeffaf, ulaşılabilir ve herkes tarafından satın alınabilir olduğu bu çağda ekonomide yüksek katma değer yaratmak için ileri teknoloji ürün üretimine ağırlık vermemiz gerekmektedir. Çalıştayımızın temel konusunu oluşturan mobil enerji sistemleri hepimizin çok iyi bildiği gibi bugün hayatımızın her alanında ihtiyaç duyulan taşınabilir enerjiye ulaşmak adına fevkalade öneme sahiptir. Biliyoruz ki bugün mobil enerji sistemleri ulaşımdan iletişime, sağlık hizmetlerinden savunma sektörüne, aklınıza gelebilecek her alanda kullanılmaktadır. Dünya pil ve batarya üretim teknolojilerindeki yeniliklerin çeşitli platformlarda yakından takip edilerek ülkemiz endüstrisine kazandırılması, yerli üretimin en kısa sürede hayata geçirilerek dışa bağımlılığın en aza indirilmesi maksadıyla üniversitelerimiz ve sanayicilerimiz mutlaka çok yoğun ve yakın işbirliği içerisinde bulunmasını değerlendiriyorum. Dolayısıyla bugün burada sizlerin katkılarıyla oluşturulan bu bilgi paylaşım platformunu gerek bu bağlamdaki güncel teknolojilerin ve trendlerin anlaşılması, gerekse ülkemiz araştırmacı ve sanayicilerinin gelecekte yürütecekleri çalışmalara ışık tutması adına oldukça faydalı olacağını düşünüyorum” diye konuştu. Açılış konuşmasının ardından gerçekleşen çalıştayda, pil teknolojilerindeki son gelişmeler incelenerek çeşitli enerji depolama sistemleri, yakıt pilleri, lityum piller hakkındaki son gelişmeler değerlendirildi.
Çalıştaya, TÜBİTAK MAM, TÜBİTAK SAGE, ODTÜ, Bilkent, İTÜ, Erciyes, Çukurova, Osmaniye Korkut Ata, Abdullah Gül, Sakarya Üniversiteleri ile ASELSAN, ROKETSAN, TAİ gibi savunma sanayinin önde gelen firmaları, uzmanlar ve kurum kuruluş temsilcileri katıldı.



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