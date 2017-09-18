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18 Eylül 2017 16:19

Pınarbaşı Belediyesi’nden zirve yürüyüşü

Pınarbaşı Belediyesi tarafından 16-17 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen 1.

Pınarbaşı Belediyesi’nden zirve yürüyüşü

18 Eylül 2017 16:19

Kurt Kulağı Dağı Zirve yürüyüşüne Türkiye’nin dört bir yanından yaklaşık 200 kişi katıldı. Yürüyüş organizasyonu dağcılar ve halk tarafından yoğun ilgi gördü.


16 Eylül tarihinde Pınarbaşı Alparslan Türkeş Parkında kahvaltı ile başlayan program Türklük Anıtında saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Türklük Anıtından servis araçlarıyla Şabanlı Mahallesinin Mezgitli yaylasına kamp yapılmak üzere hareket edildi. Geceyi Mezgitli alanında kamp yaparak geçiren katılımcılar sabahın ilk saatlerinde zirve yürüyüşüne başladı.


Katılımcıları yalnız bırakmayan ve onlarla kamp alanında zaman geçiren Başkan Ataş konuyla ilgili ’’İlçemiz coğrafi şartlar düşünüldüğünde böyle organizasyonların yapılması için son derece uygun. Yüksek dağlarımız fazla ve yaylacılık faaliyetlerimizin üst seviyede. Butür organizasyonlar yöremizin tanıtılması açısından ve yöremize turistlik faaliyetler düzenlenmesi yönünden son derece önemli. Bu sene 1.sini düzenlediğimiz bu organizasyon gayet başarılı oldu ve yoğun ilgi ile karşılandı. Seneye daha kapsamlı yapacağız. Katılımcılara ve emeği geçen arkadaşlara teşekkürlerimi iletiyorum.’’dedi.




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