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25 Kasım 2017 13:10

PKK propagandası yapan şahıs kaçak sigara ile yakalandı

Kayseri polisinin yaptığı operasyonda, terör örgütü PKK propagandası yapmak suçundan yargılanan 1 kişi, bin 100 paket kaçak sigara ile yakalandı.

PKK propagandası yapan şahıs kaçak sigara ile yakalandı

25 Kasım 2017 13:10


Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden değişik isimler altınsa sahte hesaplarla kaçak sigara satışı yapan şahsın F.E. olduğunu belirledi. Gece saatlerinde 38 plakalı aracı ile Kayseri’ye girdiği belirlenen F.E., polisin dur ihtarına uymadı. Kovalamaca sonucu Keykubat Mahallesi’nde ekipler tarafından yakalanan F.E.’nin aracında yapılan aramada, bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi. Ayrıca, F.E.’nin terör örgütü PKK’nın propangandasını yapma suçundan yargılandı bildirildi.


F.E., Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bulunan Adli Tabiplikte geçirildiği sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.




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