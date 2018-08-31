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31 Ağustos 2018 15:55

PKK’nın üst düzey yöneticisinin yakın koruması adliyeye sevk edildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan PKK’nın sözde üst düzey yöneticisinin yakın korumalığını yapan Suriye uyruklu şahıs adliyeye sevk edildi.

PKK’nın üst düzey yöneticisinin yakın koruması adliyeye sevk edildi

31 Ağustos 2018 15:55


Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK/KCK-YPG/PYD silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, Suriye uyruklu ‘Mihyar Serdar’ kod adlı Muhammed D. isimli teröristin Kayseri’de olduğu tespit edildi. Muhammed D.’nin, PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütü adına Suriye’de silahlı eylemlerde faaliyet gösterdiği, ayrıca terör örgütü içerisinde Suriye’de Şeyh Maksud bölgesinde faaliyet gösteren ‘Garo’ kod adlı sözde üst düzey örgüt mensubunun yakın korumalığını yaptığı belirlendi. 2016 yılında illegal yollardan Türkiye’ye giriş yaptığı tespit edilen terör örgütü mensubu Muhammed D., ekiplerin düzenlediği başarılı operasyonda gözaltına alındı.


Muhammed D., emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.




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