Plaj voleybolunda şampiyon Develi Belediyespor

Erkeklerde sekiz, bayanlarda sekiz olmak üzere toplamda 16 takımın yarıştığı turnuvada sıralama şöyle oldu:

Erkeklerde:

1- Develi Belediyespor

2- Simge Elektronik Şahinspor

3- Şahinspor

Bayanlarda:

1- Erciyes Voleybol Spor Kulübü

2- Simge Elektronik Şahinspor

3- Dev Ali Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü

Birinci olan takımların 22 Temmuz’da Sinop’ta yapılacak Türkiye Şampiyonasına katılacağı turnuvanın önemli bir ayağının Develi’de yapılmasından dolayı memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Cabbar, “Develimiz üç gün voleybol severlere ev sahipliği yapmıştır. İnşallah bu benzeri etkinliklerle Develimizi sporda bir marka haline getireceğiz. Turnuvada Belediyemiz takımının şampiyon olması ise bizi ayrıca sevindirmiştir. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Turnuvanın İlçemizde yapılasına vesile olanlar başta olmak üzere bu turnuvada ter düken bütün sporcularımıza bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.