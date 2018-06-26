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26 Haziran 2018 13:59

Plajı olmayan ilçede ‘Plaj’ voleybolu turnuvası düzenlenecek

Develi Belediyesi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğünün katkılarıyla, Türkiye Voleybol Federasyonu Kulüpler Plaj Voleybolu Kayseri-Develi Şampiyonası 27-29 Haziran tarihleri arasında Develi Stadında yapılacak.

Plajı olmayan ilçede ‘Plaj’ voleybolu turnuvası düzenlenecek

26 Haziran 2018 13:59


8’i bayan, 8’i de erkek olmak üzere toplamda 16 takımın mücadele edeceği turnuva için Develi Stadı içerisinde plaj kortu yapıldı. 27-28 Haziran tarihleri arasında 9:30-19:00 saatleri arasında grup maçlarının tamamlanacağı turnuvanın final maçı da 29 Haziran Cuma Günü yapılacak.


Develi’nin sporda özellikle de voleybol branşında önemli başarı grafiği yakaladığını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Yaz sporlarının gözdelerinden olan Plaj Voleybolunu Develimiz ’de yaparak, hemşerilerimizin sporla olan ilişkilerini güçlendirmek ve voleybolu gençlerimize daha da sevdirmek için hazırladığımız projemiz 27 Haziran Çarşamba Günü hemşerilerimizle buluşuyor. Voleybol sporu ile dolu dolu üç gün geçirilecek olan turnuvanın Develimize hayırlı olmasını diliyor, katılan bütün takımlara ve sporculara başarılar diliyorum” dedi.


Kayseri-Develi şampiyonasında birinci olan takımlar 22 Temmuz tarihinde Sinop’ta yapılacak olan Plaj Voleybolu Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanacak.




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