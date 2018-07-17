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17 Temmuz 2018 09:20

Plastik kapların altındaki rakamlara dikkat

Kozmetiklerin içine konulduğu plastik kapların sağlığımıza zararlı olabileceğini belirten Dermatolog Uzmanı Dr.

Plastik kapların altındaki rakamlara dikkat

17 Temmuz 2018 09:20

Sema Karaoğlu, bunu anlamanın yolunun plastik kapların altında bir üçgen içinde yazan rakamlara bakmaktan geçtiğini söyledi.


Plastiklerin içinde bulunan başta bisfenol A(BPA), polivinil klorür ve fitalatlar gibi zararlı kimyasalların, uzun süre temas halinde hormon, üreme, meme ve prostat başta olmak üzere bazı kanser hastalıklarına neden olabileceğini ifade eden Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Memorial Kayseri Hastanesi Dermatolog Uzmanı Dr. Sema Karaoğlu, kapların altında üçgen içerisinde bulunan rakamların plastik içeriğine dair bilgi verdiğini dile getirdi. Polivinil klorür adı verilen PVC maddesinin, özellikle sıkılabilir ya da esnek plastik şişelerde kullanıldığını kaydeden Uzman Dr. Karaoğlu, kapların altında yer alan 3 rakamının PVC’nin varlığına işaret ettiğine dikkat çekti.



"1, 2, 4 ve 5 kodları güvenli"


1, 2, 4 ve 5 kodlarının güvenli olduğunu ifade eden Uzman Dr. Karaoğlu, üçgen içerisindeki rakamlara dair şu bilgileri verdi:


"Üçgenin içinde 1, 2, 4 ve 5 kodlarını görüyorsak bu plastiklerin sağlığımız için güvenli olduğunu söyleyebiliriz. Eğer 3 ve 7 rakamları varsa bu plastiklerin özellikle ısıtıldıklarında, içine sıcak bir ürün konulduğunda veya tepkimeye girecek bir kimyasal konulduğunda zehirli kimyasalları dışarı verebilirler. Bu durum sağlığımız için tehlike arz edebilir. Eğer plastik şişelerin altında hiçbir ibare yoksa bunun güvenli olduğunu söyleyemeyiz.”



Sıcak ve gün ışığıyla maruziyet sakıncalı


Plastiklerin bir anda hasta etmeyeceğini ancak uzun süreli maruziyetlerde sağlığımıza zararlı sonuçlara yol açabileceğini vurgulayan Uzman Dr. Karaoğlu, "Plastikler mutlaka serin yerde tutulmalı, güneş ışığına direk maruz edilmemeli, farklı kozmetikler tekrar tekrar aynı plastik kutulara konmamalı. Sürekli mikro travmalar söz konusu olduğunda koca bir çınarı devirebilirsiniz. İşte sürekli mikro kimyasal maruziyet de sağlığımıza ciddi zararlar verip, hastalık oluşturabilir, unutmamak lazım” ifadelerini kullandı.




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