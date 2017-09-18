Polis, uyuşturucu tacirlerine gözaçtırmıyor

Edinilen bilgiye göre Kocasinan Devriye Ekipler Amirliği ve Narkotik Suçlarla Mücadele şube Müdürülüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda G.T.(23), Y.K.(28) ve M.U.(32) isimli şahısların yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Zanlıların üst aramasında ve araçlarında yapılan aramalarda 2 parça halinde metamfetamin, esrar ve 4 parça halinde Bonzai maddesinin ele geçirildiği bildirildi.

Gözaltındaki zanlılardan Y.K. ve M.U. isimli şahıslar hakkında Uyuşturucu Madde Kullanmak, G.T. hakkında ise Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapıldığı kaydedildi.