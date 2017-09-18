Diğer
Kategoriler
18 Eylül 2017 09:30

Polis, uyuşturucu tacirlerine gözaçtırmıyor

Kayseri’de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda metamfetamin, bonzai ve esrar maddeleri ele geçirilirken, 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Polis, uyuşturucu tacirlerine gözaçtırmıyor

18 Eylül 2017 09:30


Edinilen bilgiye göre Kocasinan Devriye Ekipler Amirliği ve Narkotik Suçlarla Mücadele şube Müdürülüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda G.T.(23), Y.K.(28) ve M.U.(32) isimli şahısların yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Zanlıların üst aramasında ve araçlarında yapılan aramalarda 2 parça halinde metamfetamin, esrar ve 4 parça halinde Bonzai maddesinin ele geçirildiği bildirildi.


Gözaltındaki zanlılardan Y.K. ve M.U. isimli şahıslar hakkında Uyuşturucu Madde Kullanmak, G.T. hakkında ise Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapıldığı kaydedildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
34
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç