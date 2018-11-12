Polonya'da sakatlanan Dila Aşkın Acıbadem Kayseri Hastanesi'nde ameliyat oldu

Kadınlar Basketbol Süper Liginde yer alan Orman Spor Bayan Basketbol takımı oyuncusu Dila Aşkın, Acıbadem Kayseri Hastanesi'nde ameliyat oldu.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası ön eleme turu maçında, Polonya'nın Arka Gdynia ekibiyle karşılaşılan müsabakada sakatlanan Dila Aşkın, Acıbadem Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Sinan Karaoğlu tarafından “menüsküs kisti ve artroskopik dış menisküs tamiri” ameliyatı yapıldı.

Başarılı geçen operasyon sonrası fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulanacak olan sporcunun 4. haftada koşulara başlaması ve 8 hafta sonra da müsabakalara dönmesi bekleniyor.