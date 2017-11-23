Dr. İlhami Çelik, grip olan 18 yaş altı çocuklara verilen aspirinin başka türde rahatsızlıklara neden olduğunu söyledi.

Kayseri Tabip Odası tarafından, Geriatri Merkezi salonunda düzenlenen grip hastalığı konulu eğitim seminerinde konuşan Prof. Dr. Çelik, kış aylarında çok rastlanan grip rahatsızlığından, özellikle çocukların etkilendiğini belirtti. Grip olan 18 yaş altı çocuklara aspirin verilmemesini öneren Prof. Dr. Çelik, aspirinin bu yaş altı çocuklarda Reye Sendromu gibi bazı ciddi rahatsızlıklara neden olabileceğini ifade etti.

Gripin ateş, öksürük, kas ve eklem ağrıları ve diğer belirtilere neden olabilen bir enfeksiyon hastalığı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Çelik, “H1N1 ve kuş gribi de dahil olmak üzere gripin değişik biçimleri vardır. Tüm grip etkenleri virüstür ve antibiyotikler işe yaramaz. Grip, genellikle Kasım ve Nisan ayları arasında görülür. Tıptaki adı ‘influenza’dır” dedi.

Gribin en sık gözlenen belirtilerinden bazılarını ateş, öksürük, baş ağrısı veya kas-eklem ağrıları olarak sıralayan Prof. Dr. Çelik, “Grip tehlikeli olabilir. Yaşlı, çocuk ve kronik kalp, akciğer, böbrek, kanser, şeker hastaları gibi riskli kimselerde ve gebelerde başta pnömoni olarak bilinen ciddi bir akciğer enfeksiyonuna neden olabilmektedir. Bu durumlarda ölümcül olabilir” diye konuştu.

Prof. Dr. Çelik, gripten korunma yolları ile şu bilgileri verdi:

“Ellerinizi sık sık sabun ve su ile yıkayın. Grip olduğunu bildiğiniz insanlardan uzak durun. Başta riskli gruplar olmak üzere her yıl grip aşısı yaptırın. Grip olduğunu düşünüyorsanız, evde kalın, dinlenin ve bol miktarda sıvı tüketin. Ateşi ve ağrıları gidermek için ağrı kesici-ateş düşürücü alabilirsiniz.

Gripin çoğunlukla 1-2 hafta içinde kendiliğinden iyileştiğini kaydeden Prof. Dr. Çelik, Ancak, nefes almakta güçlük yaşıyorsanız veya nefes darlığınız varsa, göğsünüzde veya karnınızda ağrı veya baskı hissi varsa, ani baş dönmeniz oluyorsa, bilinç bulanıklığı yaşıyorsanız, şiddetli kusmanız varsa acilen doktora başvurmalısınız” dedi.

Grip tedavi edilebilir

Gripin tedavi edilebilir bir hastalık olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Çelik, “Grip olan insanlara antiviral ilaçlar denilen ilaçlar verilebilir. Bu ilaçlar hastalandıktan sonraki ilk 48 saat içinde alınırsa grip belirtilerini kısa sürede iyileştirebilir. Gribe yakalanan herkese antiviral ilaç verilmesi gerekmez. Buna doktorun karar vermesi gerekir. Grip etkeni virüsler olduğundan antibiyotikler fayda sağlamaz hatta zararlı olur” şeklinde konuştu.

6 aydan büyükler için grip aşısı ideal

Altı ay veya daha büyükler grip aşısının öneren Prof. Dr. Çelik, özellikle grip aşılması yapılması gereken grupları şöyle sıraladı: 50 yaş ve üstü yetişkinler, evde bakım hizmeti alan ya da diğer uzun süreli bakım kurumlarında yaşayan insanlar, kronik akciğer veya kalp rahatsızlığı olan yetişkinler ve çocuklar. Buna astımlı çocuklar dahildir, diyabet veya böbrek hastalığı gibi kronik hastalıkları olan yetişkinler ve çocuklar, HIV enfeksiyonu olan veya organ veya kök hücre nakli yapılan yetişkinler ve çocuklar, uzun süreli aspirin tedavisi alan çocuklar ve gençler (6 ay ila 18 yaşarası), influenza mevsiminde hamile kalacak kadınlar, yüksek riskli bireylere influenza bulaştırabilecek yetişkinler ve çocuklar. Buna sağlık çalışanları, huzurevinde çalışan işçiler, evde sağlık çalışanları ve yüksek riskli bireylerle aynı evde yaşayan insanlar.