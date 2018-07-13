Prof. Dr. Günay: “Modern yaşam sıcak çarpmalarını artırdı

Dr. Nurullah Günay, modern yaşamla birlikte değişen beslenme ve yaşam şeklinin sıcak havanın etkisini artırdığını söyledi.

Modern yaşamla birlikte ortaya çıkan yüksek binaların rüzgarı kesmesi, sıvı alımının sudan ziyade meşrubata kaymasıyla sıcak çarpmalarındaki sayının arttığını belirten Prof. Dr. Günay, “Yüksek binaların, neredeyse tüm şehrin nefes borusu sayılan rüzgârını kesmesi, bu gün için çözümsüz bir sıcak çarpmasına oluşum etkenidir. Bir diğer etken ise yetersiz ve/veya yanlış sıvı alımı olup, bekli de günümüzde kişisel olarak düzenlemesi yapılabilecek tek faktör gibi gözükmektedir. Rafine meyve suları ve meşrubatlar soğuk bir şekilde tüketilmektedir. O an için geçici bir serinlik hissi oluşturan bu soğuk ürünlerin içerdiği şekerin vücudumuza iki türlü zararı olmaktadır” diye konuştu.

Meşrubat yerine ayran

Su yerine meşrubat alımının artmasının kalp damar ve şeker hastalıklarını da artırdığına dikkat çeken Prof. Dr. Günay, meşrubatlar yerine ayran gibi daha sağlıklı seçeneklerin tercih edilmesi gerektiğini ifade etti. Prof. Dr. Günay, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Diğer bir ifade ile serinlediğimizi zannederken, vücudun ihtiyacı olan başlıca su, elektrolit ve mineraller atılmaktadır. Bu noktada eski hayat tarzına hızla dönersek karşımıza sağlıklı kaynak suları, geleneksel tarımla üretilen taze meyve sebzeler ve ayran çıkacaktır. Bu ürünlerin bu gün için bilinen bir zararlı etkileri bulunmamaktadır. Aksine, bu sıcak ve yeni yaşam şeklinde en iyi dostlarımız olacaklardır. Ayrıca kalorisi yüksek besin.

Hafif sıcak çarpmaları evde alınacak basit önlemlerle atlatılabilir

Hafif sıcak çarpmalarının bol sıvı alımıyla atlatılabileceğini kaydeden Günay, “Evde yapılacak tedavi uygulamaları hafif belirtileri için mümkündür. Bu belirtiler arasında bitkinlik, el ve ayaklarda görülen hafif şişlikler, isilik şeklindeki cilt lezyonları, iskelet kas sistemi ağrıları ve krampları yer almaktadır. Hayati tehlike oluşturmayan bu durumlarda uygun sıvı alımı ve serin bir mekân ile iyileşme sağlanabilir. Ancak, başta yaşlılar ve çocuklar olmak üzere ağız yolu ile beslenme imkânı kalmamışsa ve sıcak çarpmasının ciddi belirtileri olan ateş, bilinç değişikliği, bayılma gibi belirtiler görülüyorsa hemen bir acil servise başvurulmalıdır. Burada söz edilen tüm belirtilerin sıcaktan kaynaklanmayabileceği de akılda bulundurulmalıdır. Şüpheli bir durumda yine ve hemen hekime başvurulmalıdır” ifadelerini kullandı.