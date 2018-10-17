Prof. Dr. İlber Ortaylı: "Osmanlı diye bir millet yoktur"

Dr. İlber Ortaylı, "Osmanlı demek bir millet değildir. Böyle insanlar var, ‘Osmanlı Milleti, Türk Milleti' diyor. Aklınca çok ileri yorum yapıyor. Böyle bir saçmalık olmaz. Osmanlı diye bir millet yok. Osmanlıca diye bir dil yok" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Kitap Fuarı'nın onur konuğu olan ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde sevenleriyle buluştu. Türkiye'nin yakın tarihi hakkında konuşan Prof. Dr. Ortaylı, son zamanlarda 'Osmanlı Milleti' şeklinde yorumların olduğunu kaydederek, "Türkiye Cumhuriyetini kuranlar tamamen Osmanlı Devleti'ndendir, aydan inmemişlerdir. Osmanlı demek bir millet değildir. Böyle insanlar var, ‘Osmanlı Milleti, Türk Milleti' diyor. Aklınca çok ileri yorum yapıyor. Böyle bir saçmalık olmaz. Osmanlı diye bir millet yok. Osmanlıca diye bir dil yok. Sarayda yazan, çizen memurlar, maliyede yazan, çizen memurların herhalde konuştukları dilin sokaktaki insanla alakası olmaması gerekir. Yani o dille gazetede yazı yazmaya kalksan gazete satmaz, o dille roman yazarsan hiç kimse okumaz. Mümkün değil. Osmanlı'da zaruriyetten dolayı bürokrasinin geliştirdiği bir şey" diye konuştu.

"Türkler kelimesi ırkçı bir tabir değildir"

Türkiye'de Türk vatandaşlığı ve 1924 Anayasasındaki 'Türkler' kelimesinin ırkçı bir tabir olmadığını ifade eden Ortaylı, konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Osmanlı Devleti bir devlettir, hanedanın adını taşır. Bütün İslam devletlerinde ve bütün eski imparatorluklarda olacağı şekilde. Bunlar ya kurulduğu şehrin adını taşırlar Roma İmparatorluğu gibi, yahut hanedanın adını taşırlar Sasaniler, Abbasiler, Emeviler, Selçuklu veyahut Osmanlı. Bunun düpedüz millet adına dönüşmesi biraz zorlamadır. Muhtelif unsurlardan oluştuğumuz için devletin adı böyle çıkmıştır. Yani bir vatandaşlık gibi çıkmıştır. Zaten o imparatorluk parçalandı, geriye Türkler kaldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Türkiye olarak kuruldu ve ondan sonra da yerleşti daha Osmanlı İmparatorluğu ortadan kalkmadan. Çünkü çifte idare vardı biliyorsunuz, 1922 Kasım'ına kadar. Ondan sonra da bugünkü Türkiye Devleti adı oldu. Adı ırkçı yaklaşımla söylenmemiştir, bu çok açıktır. Fransa nasıl sadece Frank'ların ülkesi değilse ama herkesi içeriyorsa. Hiçbir kimse kalkıp da ‘Vay faşist Fransa' demiyor. Demek ki burada başka bir şey var. Türkiye'de Türk vatandaşlığı ve 1924 Anayasasının ‘Türkler' kelimesi doğru bir tabirdir, ırkçı bir tabir değildir."

Programı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, davetliler ve çok sayıda öğrenci katıldı.